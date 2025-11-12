Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί σήμερα, Τετάρτη 12/11 στη Νίκαια, όταν όχημα που, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛΑΣ, ανήκει σε σωφρονιστικό υπάλληλο, τυλίχθηκε στις φλόγες επί της οδού Ευριπίδου, στο ύψος της συμβολής της με την οδό Πλάτωνος.

Η φωτιά, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κατασβέστηκε άμεσα από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, αλλά λίγη ώρα αργότερα υπήρξε ενημέρωση για τον εντοπισμό χειροβομβίδας που σύμφωνα με πληροφορίες είναι ανενεργή στο σημείο.

Άμεσα επί τόπου κλήθηκε το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) της ΕΛΑΣ, η οποία έχει αναλάβει τον έλεγχο.

Η οδός Ευριπίδου από το ύψος της συμβολής της με την οδό Πλαπούτα παραμένει αποκλεισμένη από αστυνομικές δυνάμεις και έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων.

Το περιστατικό του εμπρησμού σημειώθηκε λίγο πριν τις 04:00.

Στο σημείο αναμένεται κλιμάκιο του Στρατού για να παραλάβει τη χειροβομβίδα που είπε η γυναίκα του σωφρονιστικού ότι είδε στην αυλή του σπιτιού τους.