Λίγα λεπτά μετά τις 11:00 το πρωί, ειδικό κλιμάκιο του Στρατού (ΤΕΝΞ) απομάκρυνε με ασφάλεια τη χειροβομβίδα που εντοπίστηκε στο σπίτι σωφρονιστικού υπαλλήλου στη Νίκαια.

Η περιοχή είχε αποκλειστεί νωρίτερα, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε στο αυτοκίνητο του υπαλλήλου, προκαλώντας αναστάτωση στη γειτονιά.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται για να διαπιστωθούν τα αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού.

«Ήταν γερό το μπαμ που ακούστηκε»

«Δεν βγήκα, γιατί φοβήθηκα. Ήταν γερό το μπαμ», ανέφερε γείτονας του σωφρονιστικού υπαλλήλου.

​Ο κάτοικος της περιοχής περιέγραψε τον ισχυρό θόρυβο που τον ξύπνησε μέσα στη νύχτα. «Κατά τις 4:00, 4:15 περίπου, άκουσα ένα μεγάλο θόρυβο. Ο θόρυβος αυτός δεν ήξερα τι είναι, δεν φαντάστηκα. Και μου λένε σήμερα ότι κάτι έγινε, έκρηξη. ​Εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω τι είναι, αλλά ήταν μεγάλος θόρυβος. Ήταν γερό το μπαμ αυτό που ακούστηκε».

​Στη συνέχεια, όπως ανέφερε ο ίδιος: «Τους γείτονες δεν τους ξέρω, γιατί έχουν αλλάξει, δεν είναι όλοι οι ίδιοι στην περιοχή. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό το περιστατικό πρώτη φορά συμβαίνει. Δεν έχει ξανασυμβεί τέτοιο πράγμα στην περιοχή».

«Δεν βγήκα, γιατί φοβήθηκα. Λέω, αν είναι κάτι… μην μας κάνουν καμιά ζημιά. Ήταν πολύ έντονος ο θόρυβος».