Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τον παλαιοημερολογίτη YouTuber ιερέα, ο οποίος φέρεται να εκμεταλλεύτηκε καρκινοπαθείς και πιστούς για να αποσπά μεγάλα χρηματικά ποσά.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο 46χρονος είχε επαναλάβει το ίδιο «κόλπο» που είχε κάνει και με γυναίκα από τον Καναδά, από την οποία απέσπασε 200.000 ευρώ. Όπως καταγγέλλεται, παρόμοια τακτική ακολούθησε και με άλλη γυναίκα που από το 2020 εκκλησιαζόταν στον ναό του, με καταγγελίες να υποστηρίζουν πως «πολλά χρήματα πέρασαν από τα χέρια του».

Ο ιερέας φέρεται να έπειθε καρκινοπαθείς ότι μπορούσε να τους θεραπεύσει, αποσπώντας έτσι μεγάλα χρηματικά ποσά, όπως αναφέρει το Live News. «Λεγόταν ‘Άνθρωπε Αγάπα’. Στείλαμε δικούς μας ανθρώπους, τάχα ότι είναι άποροι, και τους πέταξε με τις κλωτσιές έξω», αναφέρει μάρτυρας.

Σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, ο ιερέας βοηθούσε μόνο όταν υπήρχε κάμερα ή δημόσια προβολή. «Έκανε γεύματα μόνο όταν ήταν τηλεόραση ή ηθοποιοί εκεί. Αν πήγαινε φτωχός να ζητήσει ένα πιάτο φαγητό, τον έδιωχνε», λέει μάρτυρας, προσθέτοντας ότι ο 46χρονος «ήταν ντυμένος στη μάρκα από πάνω μέχρι κάτω» και «ψώνιζε συνεχώς».

Οι γείτονες επιβεβαιώνουν ότι λάμβανε σημαντικές δωρεές από πιστούς που πίστευαν πως ταΐζει κόσμο. «Έχει φάει χρήμα ο άνθρωπος, όχι αστεία», λένε χαρακτηριστικά.