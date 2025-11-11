Μια συγκλονιστική ιστορία έρχεται στο φως σχετικά με τον παλαιοημερολογίτη ιερέα που είχε στήσει «εκκλησία» μέσα σε μια παλιά αποθήκη. Ο άνδρας αυτός φέρεται να έλαβε 200.000 ευρώ από δωρεά μιας γυναίκας, η οποία δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή.

Η γυναίκα, ομογενής από τον Καναδά, έδινε για χρόνια μάχη με τον καρκίνο και τελικά έφυγε από τη ζωή στις 9 Οκτωβρίου 2021, σε ηλικία 55 ετών. Σύμφωνα με το Live News του MEGA, ήταν ένα ιδιαίτερα δραστήριο στέλεχος της ελληνικής ομογένειας, με σημαντική κοινωνική δράση. Κατείχε τη θέση της CEO σε εταιρεία ενέργειας στον Καναδά.

Λίγο πριν φύγει από τη ζωή, θέλησε να κάνει μια δωρεά για την πατρίδα της -να φτιάξει μια εκκλησία. Έτσι, εμπιστεύτηκε τον άνθρωπο αυτόν και του παρέδωσε 200.000 ευρώ, πιστεύοντας ότι τα χρήματα θα αξιοποιούνταν για την ανέγερση του ναού.

Ωστόσο, όπως φαίνεται, εκείνος έκανε μικρές εργασίες σε μια αποθήκη για να τη μετατρέψει ώστε να θυμίζει εκκλησία -τοποθέτησε κεραμίδια, επισκεύασε τη στέγη και έκανε μερικές διαμορφώσεις.

Βίντεο δείχνει πώς ο χώρος αυτός, από το 2014 έως το 2019, άλλαξε ελάχιστα, παρά το μεγάλο ποσό της δωρεάς. Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει γνωστό πόσα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν πράγματι για τις εργασίες.

Στο διαδίκτυο εξακολουθούν να υπάρχουν αναρτήσεις και λογαριασμοί που καλούν τον κόσμο να συνεχίσει να καταθέτει χρήματα στη μνήμη της, πιθανότατα χωρίς να γνωρίζουν τι έχει συμβεί.