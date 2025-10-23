Ένα τραγικό περιστατικό ήρθε στο φως της δημοσιότητας, όταν τα ξημερώματα της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου ένα βρέφος έχασε τη ζωή του στη Λάρισα.

Το άτυχο κοριτσάκι διέμενε με τη γιαγιά του στο Αργυροπούλι Τυρνάβου, όταν η ίδια διαπίστωσε ότι δεν ανταποκρινόταν και αμέσως το μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Εκεί, διαπιστώθηκε αμέσως ο θάνατός του παιδιού.

Σύμφωνα με το larissanet, το βρέφος ενός μήνα πέθανε από παθολογικά αίτια.

Για το συμβάν -όπως γίνεται σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση- ειδοποιήθηκε η ΕΛ.ΑΣ., ενώ την προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Τυρνάβου.