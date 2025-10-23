Νέες διαστάσεις παίρνει η υπόθεση του αιφνίδιου θανάτου του Αμερικανού γκραν μάστερ Ντάνιελ Ναροντίτσκι, καθώς η Διεθνής Ομοσπονδία Σκακιού ανακοίνωσε στις 22 Οκτωβρίου ότι διεξάγει έρευνα σε βάρος του Ρώσου γκραν μάστερ, Βλαντίμιρ Κράμνικ, με αφορμή τα σχόλιά του που σχετίζονται με το τραγικό γεγονός.

«Τα τελευταία χρόνια, η δημόσια συζήτηση στον κόσμο του σκακιού έχει πολύ συχνά ξεπεράσει τα όρια του αποδεκτού, βλάπτοντας όχι μόνο τη φήμη των ανθρώπων αλλά και την ίδια τους την ευημερία», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της ομοσπονδίας, Αρκάντι Ντβόρκοβιτς. «Όταν συμβαίνει αυτό, οι συζητήσεις μπορούν να μετατραπούν σε παρενόχληση, εκφοβισμό και προσωπικές επιθέσεις – μια σοβαρή ανησυχία στο σημερινό περιβάλλον». Ο Ντβόρκοβιτς δήλωσε ότι αναφέρεται σε «όλες τις σχετικές δημόσιες δηλώσεις» που έκανε ο Κράμνικ πριν και μετά τον θάνατο του Ναροντίτσκι και ότι τις παραπέμπει στην Επιτροπή Δεοντολογίας και Πειθαρχικών Κυρώσεων της ομοσπονδίας για διερεύνηση.

Ο Ντάνιελ Ναροντίτσκι

Ο Βλαντιμίρ Κράμνικ είχε κατηγορήσει πέρυσι τον Ντάνιελ Ναροντίτσκι ότι έκλεβε. Ο ίδιος αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε παράβαση και εμφανίστηκε εμφανώς αναστατωμένος στην τελευταία του μετάδοση στο Twitch, στις 18 Οκτωβρίου. Κατά τη διάρκεια της μετάδοσης συζήτησε την αντιπαράθεση και τις συνέπειές της για τον ίδιο, απαντώντας σε σχόλια των θεατών στη ζωντανή συνομιλία. Το βίντεο στη συνέχεια διαγράφηκε από τον επίσημο λογαριασμό του στο Twitch, ωστόσο ένα αντίγραφο που αναρτήθηκε στο YouTube σχολιάστηκε από την USA TODAY.

Ο Κράμνικ, παγκόσμιος πρωταθλητής από το 2000 έως το 2007, υπερασπίστηκε τα σχόλιά του σε δήλωσή του στο Reuters, υποστηρίζοντας ότι έχει δεχτεί εκφοβισμό και επιθετικά σχόλια σε βάρος του – ακόμα και απειλές κατά της ζωής του.

«Ποια δημόσια δήλωσή μου μετά τον θάνατο του Ντάνιελ ήταν λανθασμένη; […] Απαιτώ διευκρινίσεις από τον κ. πρόεδρο. Δεν έχω εκφοβίσει τον Ντάνιελ Ναροντίτσκι, ούτε έχω προβεί ποτέ σε προσωπικές προσβολές εναντίον του», δήλωσε ο 50χρονος Κράμνικ, ο οποίος αποσύρθηκε από το αγωνιστικό σκάκι το 2019.

Ο Βλαντίμιρ Κράμνικ

Ο Ρώσος γκραν μάστερ έχει μακρά ιστορία στην απαγγελία κατηγοριών περί απάτης, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times το 2023. Το Chess.com είχε κλείσει το ιστολόγιο του Κράμνικ και είχε απενεργοποιήσει τον λογαριασμό του πριν από τη δημοσίευση του ρεπορτάζ, δηλώνοντας στους Times: «Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, θεωρήσαμε τις κατηγορίες του αβάσιμες».

Πολλές εξέχουσες προσωπικότητες του σκακιού έχουν έκτοτε καταδικάσει δημόσια τη στάση του Κράμνικ.

Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής, Μάγκνους Κάρλσεν, χαρακτήρισε σε ξεχωριστό livestream τη μεταχείριση του Ναροντίτσκι από τον Κράμνικ ως «φρικτή».

Ο Ινδός γκραν μάστερ Νιχάλ Σαρίν έγραψε στην πλατφόρμα X ότι «οι αδιάκοπες, αβάσιμες κατηγορίες και οι δημόσιες ανακρίσεις που αντιμετώπισε τους τελευταίους μήνες προκάλεσαν στον Ναροντίτσκι τεράστια πίεση και πόνο».