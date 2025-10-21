Θρηνεί ο διεθνής κόσμος του σκακιού με την απώλεια του Ντάνιελ Ναροντίτσκι, ενός από τους πιο αγαπητούς και χαρισματικούς γκραν μετρ της σύγχρονης εποχής, ο οποίος πέθανε τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου αιφνιδίως σε ηλικία μόλις 29 ετών. Η είδηση προκάλεσε σοκ στην παγκόσμια σκακιστική κοινότητα, που έχασε όχι μόνο έναν κορυφαίο παίκτη, αλλά και έναν εμπνευσμένο εκπαιδευτή και επικοινωνιακό «πρεσβευτή» του αθλήματος.

Η Σκακιστική Λέσχη Σάρλοτ στη Βόρεια Καρολίνα, όπου ο Ναροντίτσκι ζούσε και εργαζόταν ως προπονητής, ανακοίνωσε τον θάνατό του, περιγράφοντάς τον ως «ταλαντούχο σκακιστή, εκπαιδευτικό και αγαπητό μέλος της σκακιστικής κοινότητας».

«Ας θυμόμαστε τον Ντάνιελ για το πάθος και την αγάπη του για το σκάκι, καθώς και για τη χαρά και την έμπνευση που πρόσφερε σε όλους μας καθημερινά», ανέφερε η οικογένειά του σε δήλωση που κοινοποιήθηκε από τη Λέσχη.

Η αιτία θανάτου δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή.

Ο Ναροντίτσκι κατέκτησε τον τίτλο του γκραν μετρ -το υψηλότερο επίπεδο στο σκάκι πλην του παγκόσμιου πρωταθλητή- σε ηλικία 18 ετών. Αρχικά, είχε στεφθεί Παγκόσμιος Πρωταθλητής Κάτω των 12 ετών, ενώ στην εφηβεία του έγραψε βιβλία σκακιστικής στρατηγικής, ανεβαίνοντας παράλληλα σταθερά στην παγκόσμια κατάταξη.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του, συγκαταλεγόταν στους 200 κορυφαίους σκακιστές του κόσμου στο κλασικό σκάκι, ενώ διέπρεψε και στο γρήγορο σκάκι (blitz), διατηρώντας μια θέση στο παγκόσμιο Top 25. Τον Αύγουστο του 2025, κατέκτησε το Εθνικό Πρωτάθλημα Blitz των ΗΠΑ.

Ο Ντάνιελ, γνωστός και ως «Ντάνια», ήταν ιδιαίτερα αγαπητός και για τη συνεισφορά του στην εξάπλωση του σκακιού στο ευρύ κοινό. Μέσω των livestreams των παρτίδων του στο YouTube και στην πλατφόρμα Twitch, κατάφερε να προσελκύσει χιλιάδες θεατές, συνδυάζοντας αγωνιστικότητα με εκπαιδευτικό σχολιασμό.

«Αγαπούσε τις ζωντανές μεταδόσεις και το να διδάσκει. Ο κόσμος του σκακιού του οφείλει πολλά», δήλωσε ο Αμερικανός γκραν μετρ, Χικάρου Νακαμούρα, σε livestream τη Δευτέρα.

Στο τελευταίο του βίντεο στο YouTube, που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή με τίτλο «You Thought I Was Gone!?» («Νομίζατε ότι εξαφανίστηκα;»), ο Ναροντίτσκι ανακοίνωνε την επιστροφή του στις μεταδόσεις, έπειτα από ένα δημιουργικό διάλειμμα, λέγοντας πως «είναι πίσω, καλύτερος από ποτέ». Μετέδιδε ζωντανά παρτίδες από το οικιακό του στούντιο, εξηγώντας τις κινήσεις του σε πραγματικό χρόνο.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε συγκίνηση σε όλη τη διεθνή σκακιστική σκηνή. Ο Ολλανδός γκραν μετρ Μπένιαμιν Μποκ, αναφέρθηκε στη μακρόχρονη φιλία τους, η οποία ξεκίνησε όταν γνωρίστηκαν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κάτω των 12 ετών το 2007.

«Ακόμη δεν μπορώ να το πιστέψω και δεν θέλω να το πιστέψω», έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ. «Ήταν πάντα προνόμιο να παίζω, να προπονούμαι και να σχολιάζω με τον Ντάνια, αλλά πάνω από όλα να τον αποκαλώ φίλο μου».

I still can’t believe it and don’t want to believe it. It was always a privilege to play, train, and commentate with Danya, but above all, to call him my friend. I have known him since the World U12 Championship in 2007 where he won the gold medal. My sincere condolences to his… pic.twitter.com/TH8YYKaXol — Benjamin Bok (@GMBenjaminBok) October 21, 2025

Ο Ναροντίτσκι γεννήθηκε στην κομητεία Σαν Ματέο της Καλιφόρνια, γιος Εβραίων μεταναστών από την Ουκρανία και το Αζερμπαϊτζάν. Σύμφωνα με τους γονείς του, ήταν από μικρός ένα σοβαρό παιδί με εξαιρετική μνήμη και προσήλωση. Σπούδασε Ιστορία στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ (Stanford University), από όπου αποφοίτησε το 2019, αφού είχε πάρει έναν χρόνο άδεια για να συμμετάσχει σε διεθνή τουρνουά, σύμφωνα με τον Guardian.

Μετά τις σπουδές του, εγκαταστάθηκε στη Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας, όπου προπονούσε μερικούς από τους κορυφαίους νεαρούς σκακιστές της περιοχής.