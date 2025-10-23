Η Βενεζουέλα διαθέτει 5.000 φορητούς αντιαεροπορικούς πυραύλους ρωσικής κατασκευής που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση των αμερικανικών απειλών, επεσήμανε σε δηλώσεις του χθες Τετάρτη 22/10 ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο.

«Κάθε στρατός στον κόσμο ξέρει την ισχύ των Igla-S και η Βενεζουέλα έχει στην κατοχή της (…) όχι λιγότερους από 5.000 Igla-S», είπε ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, καθώς οι ΗΠΑ διεξάγουν από τον Σεπτέμβριο πλήγματα εναντίον ταχύπλοων που μεταφέρουν, κατά την Ουάσιγκτον, ναρκωτικά, εναντίον «ναρκωτρομοκρατών» από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής, όπως λένε, κι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να διατάξει πλήγματα εναντίον χερσαίων στόχων.

Οι αρχικά σοβιετικού σχεδιασμού φορητοί πύραυλοι (MANPADS) στους οποίους αναφέρθηκε ο πρόεδρος Μαδούρο κατασκευάζονται από τη ρωσική βιομηχανία KBM. Πιστεύεται πως έχουν δραστικό βεληνεκές που φθάνει σε ύψος ως και 6 χιλιομέτρων· χρησιμοποιούνται γενικά εναντίον στόχων σε χαμηλό ύψος.