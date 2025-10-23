Έντονες πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, να παρεμβαίνει δημόσια, τονίζοντας πως θα επικοινωνήσει ο ίδιος με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια μετά την ψήφισή της.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε πως «η ευθύνη για την τάξη και την ασφάλεια στην περιοχή ανήκει στην Αστυνομία», ενώ έκανε λόγο για μια περίοδο έντονων πολιτικών εντάσεων και «μάχες χωρίς αντικείμενο», υπενθυμίζοντας ότι το Μνημείο αποτελεί ένα από τα «ιερά και όσια» του ελληνικού κράτους, δίπλα στις εκκλησίες και την Ακρόπολη.

Ερωτηθείς για το αν ο ίδιος φοβάται για τυχόν επεισόδια την ημέρα της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου, απάντησε αρνητικά. «Εγώ δεν φοβάμαι. Απλώς λέω ότι κάποιοι θέλουν εις το όνομα των επιδιώξεών τους να διαλύσουν τη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.