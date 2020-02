Ζημιές σε καταστήματα γύρω από την ΑΣΟΕΕ

Σπασμένες βιτρίνες και ένταση η οποία βαίνει προς εκτόνωση είναι η κατάσταση που επικρατεί εδώ και αρκετή ώρα στο κέντρο της Αθήνας καθώς ομάδα αγνώστων προκάλεσε φθορές σε αρκετά καταστήματα επί της οδού Πατησίων.

Ομάδα νεαρών, που ήταν μέσα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, βγήκε ξαφνικά και προξένησε φθορές με πέτρες και άλλα αντικείμενα σε αρκετά καταστήματα στην οδό Πατησίων σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας «Δράση» οι οποίοι πέταξαν εναντίον των νεαρών χειροβομβίδες κρότου λάμψης.

Λίγα λεπτά αργότερα μετέβησαν στο σημείο και δυνάμεις των ΜΑΤ οι οποίες βρίσκονται έξω από το ίδρυμα ενώ σύμφωνα με την αστυνομία μέσα υπάρχουν άτομα.

«Είμαστε όμηροι των ΜΑΤ»

Σε δελτίο τύπου, ο Φοιτητικός Σύλλογος της ΑΣΟΕΕ τονίζεται μεταξύ άλλων πως είναι όμηροι των ΜΑΤ.

«Στις 21:00 ολοκληρώθηκε η κατάληψη του ΦΣ με τη συμμετοχή αρκετού κόσμου, και για λίγο ακόμα συνεχιζόταν γλέντι οικονομικής ενίσχυσης των συλληφθέντων της πορείας στις 26/2 μεταξύ αυτών και φοιτητή της ΑΣΟΕΕ.

Δυνάμεις των ΜΑΤ αναίτια έριξαν χημικά και κρότου λάμψης στη σχολή και έχουν εγκλωβίσει πάνω από 150 φοιτητές στην ΑΣΟΕΕ περικυκλώνοντας το κτήριο. Αυτή τη στιγμή για άλλη μια φορά φοιτητές είναι όμηροι μέσα στην ΑΣΟΕΕ !

Ο φοιτητικός σύλλογος απαιτεί την άμεση απομάκρυνση των δυνάμεων καταστολής για να φύγουν οι φοιτητές με ασφάλεια ! Σε κλειστό χώρο συνωστισμένοι εκατοντάδες φοιτητές βρίσκονται σε κίνδυνο !

Είμαστε φοιτητές όχι τρομοκράτες ! Athens University of Economics and Business Athens University of Economics and Business #ΑΣΟΕΕ #ΜΑΤ #ΦΟΙΤΗΤΕΣ Διαδώστε παντού τη δημοσίευση !! Χρειαζόμαστε βοήθεια !" Φοιτητικός Σύλλογος ΑΣΟΕΕ» αναφέρει το δελτίο τύπου.

Βίντεο - Φωτορεπορτάζ: Γιάννης Κέμμος