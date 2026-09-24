Συναγερμός σήμανε πριν από λίγο στα δικαστήρια Πειραιά, καθώς άγνωστος κάλεσε και απείλησε ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα.

Ο χώρος αποκλείστηκε από αστυνομικές δυνάμεις, θα γίνει εκκένωση των δικαστηρίων, ενώ μεταβαίνει κλιμάκιο του Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) για έλεγχο.

Ο άγνωστος δράστης δεν έδωσε χρονικό περιθώριο, ωστόσο θα τηρηθεί το προβλεπόμενο πρωτόκολλο.

Λόγω της διενέργειας ελέγχου υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Σκουζέ από το ύψος της οδού Νοταρά έως την οδό Ακτής Μιαούλη και της οδού Φίλωνος από το ύψος της οδού Φιλελλήνων έως την οδό 2ας Μεραρχίας.