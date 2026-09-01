Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, όπου η φονική έκρηξη της 26ης Ιανουαρίου κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες γυναίκες, αφέθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (01/09) ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης είχε οδηγηθεί στη φυλακή στις 18 Φεβρουαρίου, καθώς μετά την πολύωρη απολογία του είχε αποφασιστεί η προσωρινή του κράτηση, με ανακριτή και εισαγγελέα να συμφωνούν ως προς την προφυλάκισή του. Πλέον, μετά την εξέλιξη αυτή, η δικαστική διαδικασία σε σχέση με την υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Στο επίκεντρο της έρευνας των αρμόδιων Αρχών έχουν βρεθεί τόσο η διαρροή προπανίου όσο και τα μέτρα και οι συνθήκες ασφαλείας που επικρατούσαν στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου.

Πώς σημειώθηκε η τραγωδία

Το δυστύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 26ης Ιανουαρίου, στο κεντρικό εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα. Η έκρηξη ήταν ιδιαίτερα ισχυρή και ακολούθησε μεγάλη πυρκαγιά, η οποία προκάλεσε τον θάνατο πέντε εργαζομένων. Παράλληλα, επτά ακόμη άτομα τραυματίστηκαν.

Τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι Αρχές κατά την έρευνα δείχνουν ότι πριν από την έκρηξη είχε σημειωθεί διαρροή προπανίου από υπόγειο δίκτυο σωληνώσεων, το οποίο βρισκόταν σε βάθος περίπου 60 εκατοστών.

Το αέριο, σύμφωνα με τα ευρήματα, φαίνεται πως κινήθηκε σε απόσταση περίπου 25 μέτρων από το σημείο της διαρροής, μέχρι να συγκεντρωθεί σε χώρο των εγκαταστάσεων. Εκεί φέρεται να προκλήθηκε ανάφλεξη, η οποία αποδίδεται σε σπινθήρα από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό.

Μετά το τραγικό περιστατικό, στο επίκεντρο της ποινικής έρευνας βρέθηκαν ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Κώστας Τζιωρτζιώτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας. Σε βάρος τους έχουν αποδοθεί, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, έκρηξη και εμπρησμό από αμέλεια.

Η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται, με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η διαρροή και η φονική έκρηξη να εξακολουθούν να εξετάζονται από τις αρμόδιες Αρχές.