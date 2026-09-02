Αίτηση προς τον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας, με την οποία ζητούν να ασκηθεί έφεση κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Τρικάλων για την αποφυλάκιση του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα», κατέθεσαν σήμερα συγγενείς θυμάτων της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα.

Η αίτηση κατατέθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας από τον πληρεξούσιο δικηγόρο συγγενών δύο εκ των πέντε εργαζομένων που έχασαν τη ζωή τους στην έκρηξη της 26ης Ιανουαρίου.

Ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης αφέθηκε ελεύθερος την Τρίτη, έπειτα από απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Τρικάλων για αντικατάσταση της προσωρινής κράτησής του με περιοριστικούς όρους.

Συγκεκριμένα, του επιβλήθηκαν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση εμφάνισης μία φορά τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα.

Ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος τον περασμένο Φεβρουάριο, στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης της έκρηξης στο εργοστάσιο της εταιρείας, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες.

Μετά τη σημερινή αίτηση, αναμένεται η κρίση του Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας σχετικά με την άσκηση έφεσης κατά του βουλεύματος.