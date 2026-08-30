Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στα Γιαννιτσά, με έναν 27χρονο να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση μετά από επεισόδιο με έναν 26χρονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 04:00, όταν οι δύο άνδρες βρίσκονταν σε κατάστημα της περιοχής μαζί με άλλα άτομα. Για λόγο που δεν έχει αποσαφηνιστεί, μεταξύ τους προκλήθηκε φραστικό επεισόδιο, το οποίο γρήγορα κλιμακώθηκε.

Οι δύο άνδρες ήρθαν στα χέρια και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 26χρονος φέρεται να γρονθοκόπησε τον 27χρονο.

Από το χτύπημα ο 27χρονος έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στο έδαφος.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 26χρονου, ο οποίος αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπος με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε το επεισόδιο, καθώς και η ακριβής ακολουθία των γεγονότων, διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, πριν από το περιστατικό είχε προηγηθεί επεισόδιο σε γνωστό club της περιοχής, μεταξύ του 26χρονου και της κοπέλας του 27χρονου. Στη συνέχεια, οι δύο άνδρες φέρεται να συναντήθηκαν εκτός του club, όπου η ένταση συνεχίστηκε και ακολούθησε η συμπλοκή που είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του 27χρονου.