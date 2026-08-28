Στη δημοσιότητα δόθηκαν σήμερα, έπειτα από σχετική διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κεφαλληνίας, η οποία επικυρώθηκε από την Εισαγγελία Εφετών Πατρών, τα στοιχεία ταυτότητας, οι φωτογραφίες καθώς και η ασκηθείσα ποινική δίωξη σε βάρος προπονητή, ο οποίος συνελήφθη στις 3 Ιουλίου 2026 από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για τον ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ Παρίση του Δημητρίου και της Ευαγγελίας, γεν. 13-02-1976 στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα αδικήματα του βιασμού κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένου και σε απόπειρα, με παθόντα ανήλικο κατά συρροή, της κατάχρησης ανηλίκων κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, με παθόντα που συμπλήρωσε τα 14 έτη, κατά συρροή, με την επιβαρυντική περίσταση της τέλεσης της πράξης από γυμναστή – πρόσωπο που παραδίδει μαθήματα σε ανήλικο, παράβαση του άρθρου 342 παρ. 2 του Π.Κ. κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή και της πορνογραφίας ανηλίκων κατά συρροή, τετελεσμένη και σε απόπειρα κατ’ εξακολούθηση (με τη μορφή της απόκτησης και της κατοχής υλικού παιδικής πορνογραφίας μέσω πληροφοριακών συστημάτων), με δράστη παραγωγής του υλικού παιδικής πορνογραφίας πρόσωπο στο οποίο έχουν εμπιστευτεί ανήλικο για να το επιβλέπει ή να το φυλάσσει έστω και προσωρινά.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στη διερεύνηση, ανίχνευση και δίωξη κακουργημάτων και πλημμελημάτων του Δέκατου Ένατου Κεφαλαίου του Ποινικού Κώδικα περί εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας. Η εν λόγω δημοσιοποίηση είναι πρόσφορη για τον προαναφερθέντα σκοπό και για την αποτροπή απειλής της δημόσιας ασφάλειας σε σχέση με τα διερευνώμενα εγκλήματα και δεν είναι δυνατή εν προκειμένω η επιλογή άλλων μέτρων λιγότερο επαχθών για τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 26710–28404, 26710–27841 και 26710-24441 του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας.

Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.