Στη σύλληψη ενός 38χρονου αλλοδαπού προχώρησαν χθες το απόγευμα, 27 Αυγούστου 2026, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Σαντορίνης, έπειτα από καταγγελία γυναίκας.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Αστυνομίας, ο 38χρονος φέρεται να αφαίρεσε το κινητό τηλέφωνο της γυναίκας και στη συνέχεια να προχώρησε σε ανάρτηση ψηφιακού περιεχομένου που αφορούσε προσωπικά της δεδομένα, σε προφίλ εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή και εκδικητική πορνογραφία, ενώ για την υπόθεση ακολουθούνται οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες.