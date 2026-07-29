Στην πατρίδα του, όπου καταζητείται για ένταξη σε εγκληματική ομάδα και νομιμοποίηση παράνομων εσόδων, εκδίδεται 53χρονος Αλβανός, σύμφωνα με γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης.

Ο 53χρονος, ο οποίος δηλώνει επιχειρηματίας, είχε συλληφθεί τον περασμένο μήνα στη Θεσσαλονίκη, σε εκτέλεση διεθνούς εντάλματος που εκκρεμούσε εις βάρος του από τις αλβανικές Αρχές. Σύμφωνα με τα αλβανικά διωκτικά έγγραφα, κατηγορείται ότι «ξέπλενε» παράνομα έσοδα, προερχόμενα από διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών. Μεταξύ των φυσικών δραστών της διακίνησης φέρεται να είναι συγγενικό πρόσωπο του 53χρονου, όπως αναφέρεται στα ίδια έγγραφα.

Το αλβανικό αίτημα έκδοσης εξετάστηκε σήμερα, σε δημόσια συνεδρίαση από το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο. Κατά τη διαδικασία, η υπεράσπιση του εκζητούμενου ανέφερε ότι το κατηγορητήριο είναι αόριστο, υποστηρίζοντας ότι η Αλβανία ζητεί την έκδοσή του για πολιτικούς λόγους.

«Είμαι επιχειρηματίας από το 1994, διοικώ πάνω από 20 εταιρείες στην Αλβανία, με αντικείμενο τον κατασκευαστικό και ενεργειακό τομέα», ανέφερε στην τοποθέτησή του ο 53χρονος, ενώ επικαλέστηκε στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία φέρεται να συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πρώτους επιχειρηματίες στη χώρα του σε απόδοση φόρων.

«Με κατηγορούν ότι εξυπηρετώ την αντιπολίτευση στην Αλβανία», είπε, μεταξύ άλλων, κάνοντας λόγο για εις βάρος του «πολιτική δίωξη», ενώ εξέφρασε την ανησυχία του για το εάν θα τύχει δίκαιης ποινικής αντιμετώπισης στην πατρίδα του. Όσον αφορά τον λόγο που βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη (είχε συλληφθεί σε ξενοδοχείο της πόλης), τόνισε ότι ήρθε «για μία γιορτή» και μέχρι τότε δεν γνώριζε ότι αντιμετωπίζει κατηγορίες στην Αλβανία.

Το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης έκανε δεκτό το αλβανικό αίτημα, γνωμοδοτώντας υπέρ της έκδοσής του (δεν εξετάστηκε η ουσία της υπόθεσης και οι κατηγορίες που τον βαρύνουν στη χώρα του, παρά μόνο εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της έκδοσης).

Κατά της παραπάνω απόφασης, ο 53χρονος έχει το δικαίωμα να ασκήσει έφεση ώστε να επανεξεταστεί το αίτημα των Αλβανών από το αρμόδιο ποινικό τμήμα του Άρειου Πάγου.