Συναγερμό προκάλεσε στο κέντρο του Βόλου ένας άνδρας που επιτέθηκε με μπαλτά τον πατέρα του, κατά τη διάρκεια διένεξης.

Η αιματηρή επίθεση σημειώθηκε στην οδό Ερμού, στο ύψος της Καρτάλη και η περιοχή γέμισε μέσα σε ελάχιστο χρόνο από αστυνομικούς και διασώστες του ΕΚΑΒ, μετά την επίθεση και τον τραυματισμό του 61χρονου άνδρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο άνδρες είχαν έντονη λεκτική αντιπαράθεση, η οποία πολύ γρήγορα ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Ο ένας από τους δύο φέρεται να επιτέθηκε στον 61χρονο χρησιμοποιώντας μπαλτά, τραυματίζοντάς τον στο χέρι, πριν τραπεί σε φυγή.

Στο σημείο επικράτησε μεγάλη κινητοποίηση. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε άμεσα για να παράσχει τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, καθώς και ομάδες της ΔΙ.ΑΣ., απέκλεισαν την περιοχή και ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη, έγραψε η ιστοσελίδα thenewspaper.gr.

Οι αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει εκτεταμένες αναζητήσεις, εξετάζοντας μαρτυρίες και στοιχεία που θα οδηγήσουν στη σύλληψη του ατόμου που διέφυγε αμέσως μετά την επίθεση.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το αιματηρό επεισόδιο φαίνεται να συνδέεται με έντονη οικογενειακή διαμάχη. Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για πατέρα και γιο, μέλη οικογένειας αλλοδαπών που αντιμετωπίζει συνθήκες αστεγίας, χωρίς ωστόσο τα στοιχεία αυτά να έχουν επισήμως επιβεβαιωθεί από τις Αρχές.

Η κατάσταση της υγείας του 61χρονου δεν εμπνέει, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ανησυχία για τη ζωή του, ενώ η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες προκειμένου να διαλευκάνει πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το σοβαρό περιστατικό και να οδηγήσει τον δράστη στη Δικαιοσύνη.