Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 19 Ιουλίου στο Άργος Ορεστικό, όταν ένας 52χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, εισέβαλε με το αυτοκίνητό του στον χώρο του 574ου Μηχανοκίνητου Τάγματος Πεζικού, προκαλώντας συναγερμό και θέτοντας σε κίνδυνο τα στελέχη που βρίσκονταν σε υπηρεσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, ο 52χρονος κινούνταν σε ευθύ τμήμα του δρόμου και, αντί να μειώσει ταχύτητα καθώς πλησίαζε τη στρατιωτική μονάδα, συνέχισε την πορεία του χωρίς να επιβραδύνει.

Η ανεξέλεγκτη πορεία του οχήματος είχε ως αποτέλεσμα να προσκρούσει με μεγάλη δύναμη στην κεντρική πύλη του 574ου Μηχανοκίνητου Τάγματος Πεζικού. Η σύγκρουση ήταν τόσο ισχυρή, ώστε το αυτοκίνητο κατέστρεψε τη σιδερένια μπάρα ασφαλείας και εισήλθε στον προαύλιο χώρο του στρατοπέδου.

Παρά λίγο να παρασύρει στρατιωτικούς

Η ταχύτητα που είχε αναπτύξει το όχημα, σε συνδυασμό με την κατάσταση του οδηγού, δημιούργησαν εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που εκτελούσαν υπηρεσία εκείνη τη στιγμή στην είσοδο της μονάδας.

Χάρη στην άμεση αντίδρασή τους, οι στρατιωτικοί κατάφεραν να αποφύγουν το όχημα, αποτρέποντας έναν σοβαρό τραυματισμό και πιθανώς μια τραγωδία.

Τα σχόλια μετά το αρχικό σοκ

Μετά την πρώτη αναστάτωση, το κλίμα χαλάρωσε, με αυτόπτες μάρτυρες και παρευρισκόμενους να σχολιάζουν με χιούμορ το πρωτοφανές περιστατικό. Χαρακτηριστικά ακούστηκε η φράση: «Μάλλον τού έλειψε η σκοπιά και ήθελε να ξανακάνει τη θητεία του!»

Αμέσως μετά την εισβολή του οχήματος κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, ενώ στο στρατόπεδο σήμανε συναγερμός. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος, οι οποίοι ακινητοποίησαν τον 52χρονο και τον μετέφεραν στο τμήμα.

Σε βάρος του βεβαιώθηκαν όλες οι παραβάσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για την υπόθεση.