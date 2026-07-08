Μεγάλες φθορές προκάλεσε Γερμανός τουρίστας σε ξενοδοχείο στη Ρόδο, όταν το προσωπικό προσπάθησε να τον απομακρύνει από το μπαρ λόγω της συμπεριφοράς του.

Ο 37χρονος τουρίστας, πελάτης του ξενοδοχείου, σύμφωνα με τη «Δημοκρατική» στις 5 Ιουλίου 2026, γύρω στις 21:00, εμφανώς επηρεασμένος από την κατανάλωση αλκοόλ, άρχισε να προκαλεί πρόβλημα με τη συμπεριφορά του στους υπόλοιπους πελάτες που βρίσκονταν στο μπαρ του ξενοδοχείου. Το προσωπικό της μονάδας παρενέβη προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση και ο αλλοδαπός οδηγήθηκε στο δωμάτιό του, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω ένταση στους κοινόχρηστους χώρους.

Όμως λίγο αργότερα ο 37χρονος άρχισε να προκαλεί φθορές σε έπιπλα και αντικείμενα του δωματίου, που, κατά την εκτίμηση της επιχείρησης, αγγίζουν τις 9.190 ευρώ.

Το ίδιο βράδυ εργαζόμενος στην ξενοδοχειακή μονάδα υπέβαλε έγκληση σε βάρος του αλλοδαπού για φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Οι αστυνομικοί κινήθηκαν άμεσα και ο 37χρονος συνελήφθη στα όρια του αυτοφώρου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, και οδηγήθηκε ενώπιον της Εισαγγελέως Υπηρεσίας.