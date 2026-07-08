Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, όταν ένας 59χρονος δέχθηκε επίθεση από σκύλο, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η μεταφορά του σε νοσοκομείο της πόλης.

Για το περιστατικό, που σημειώθηκε στις 22:30 το βράδυ της Τρίτης 7 Ιουλίου, συνελήφθη ένας 49χρονος υπήκοος Βουλγαρίας, έπειτα από καταγγελία. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο σκύλος ανήκει στη σύζυγό του, ωστόσο κατά τον χρόνο του συμβάντος βρισκόταν υπό τη φροντίδα του. Όπως έγινε γνωστό, ο 59χρονος φαίνεται να υπέστη τραύμα στον δεξιό μηρό.

Σε βάρος του 49χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια και παράβαση της νομοθεσίας περί ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.