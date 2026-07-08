Θύμα απάτης έπεσε η μητέρα της γνωστής δικηγόρου Εβίτας Βαρελά καθώς συμμορία της άρπαξε 20.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα.

Όλα ξεκίνησαν όταν η ηλικιωμένη γυναίκα επέστρεφε από το σούπερ μάρκετ και την προσέγγισαν δύο άτομα, ένας άντρας και μία γυναίκα, με πρόσχημα την επιστροφή φόρου για την κόρη της, ζητώντας της 1.600 ευρώ για ένα παράβολο.

Έπειτα, όπως μετέδωσε σε σχετικό του ρεπορτάζ το Mega οι απατεώνες ακολούθησαν τη μητέρα της δικηγόρου στο σπίτι της κι εκεί, ενώ η γυναίκα της συμμορίας απασχολούσε την ηλικιωμένη, ο άντρας έψαξε το σπίτι και έκλεψε τα χρήματα και τα κοσμήματα.

Τα στοιχεία δείχνουν πως οι δράστες φαίνεται να παρακολουθούσαν τη μητέρα της δικηγόρου για πάνω από μία εβδομάδα.