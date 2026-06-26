Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε, μετά την απολογία της στον 7ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης, η 29χρονη που κατηγορείται για το αιματηρό επεισόδιο σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της, το πρωί της περασμένης Τρίτης, σε διαμέρισμα στην Άνω Πόλη.

Όπως έγινε γνωστό, η κατηγορούμενη, με καταγωγή από τη Ρουμανία, απολογήθηκε ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον 24χρονο.

Σύμφωνα με όσα είπε η ίδια, ο νεαρός άντρας ασκούσε ψυχολογική και σωματική βία εναντίον της, ενώ, κατά πληροφορίες, η 29χρονη περιέγραψε περιστατικό το οποίο φέρεται να συνέβη πριν από δύο βδομάδες, όταν ο σύντροφός της επιχείρησε, όπως είπε, να την πνίξει. «Δεν τον κατήγγειλα, επειδή ήμουν ερωτευμένη μαζί του, πίστευα ότι θα αλλάξει», φέρεται να υποστήριξε.

Αναφερόμενη στο επίμαχο επεισόδιο, η κατηγορούμενη είπε ότι ξέσπασε καβγάς για ζητήματα που άπτονται της καθημερινής συμβίωσής τους. Πληροφορίες αναφέρουν πως η 29χρονη ανέφερε ότι επιχείρησε να διαφύγει από το μπαλκόνι, όμως ο νεαρός την εμπόδισε και την εγκλώβισε στο σπίτι, χτυπώντας την. Υπό αυτές τις συνθήκες, η ίδια φαίνεται να κατευθύνθηκε στην κουζίνα, όπου βρήκε δύο μαχαίρια με τα οποία επιτέθηκε στον σύντροφό της. «Αντέδρασα υπό καθεστώς ακραίου φόβου, δεν είχα πρόθεση να αφαιρέσω ζωή. Κάλεσα το ΕΚΑΒ μετά το συμβάν», είπε στον ανακριτή.

Εισαγγελέας και ανακριτής αποφάσισαν να την αφήσουν ελεύθερη με περιοριστικούς όρους και συγκεκριμένα με απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση δύο φορές τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας της και απαγόρευση επικοινωνίας ή προσέγγισης με τον 24χρονο.

Από την επίθεση, ο 24χρονος (ημεδαπός) υπέστη τραύματα στον πνεύμονα, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο χέρι, ενώ διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αντιμετώπιση των τραυμάτων του. Σε βάρος της 29χρονης είχε απαγγελθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων.