Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο Χαλάνδρι, όταν επεισόδιο μεταξύ ενοίκων πολυκατοικίας οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας και στη σύλληψη ενός 45χρονου άνδρα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 20:00 στην οδό Παμφυλίας. Ο 45χρονος φέρεται να απείλησε 25χρονη, ένοικο της ίδιας πολυκατοικίας, κρατώντας όπλο-ρέπλικα.

Η νεαρή γυναίκα ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία, με αστυνομικούς να φτάνουν στο σημείο. Κατά την επέμβασή τους, ο άνδρας φέρεται να τους απείλησε με μαχαίρι, ωστόσο οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν.

Στην κατοχή του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ένα όπλο-ρέπλικα, μαχαίρια, ένας σουγιάς και άλλα αντικείμενα.

Ο 45χρονος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Χαλανδρίου, όπου σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, απείθεια, απειλή, εξύβριση και βία κατά υπαλλήλων.