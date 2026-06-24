Ένα πρωτοφανές περιστατικό κλοπής καταγράφηκε σε κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με μια γυναίκα να εισέρχεται ανενόχλητη στο κατάστημα, να παίρνει προϊόν από το ράφι και να επιχειρεί να αποχωρήσει χωρίς να πληρώσει.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε επιχείρηση που βρίσκεται στην πλατεία Αντιγονιδών και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, με το σχετικό βίντεο ντοκουμέντο να αποτυπώνει καρέ-καρέ τις κινήσεις της δράστιδας.

Στα πλάνα φαίνεται η γυναίκα να εισέρχεται στο κατάστημα μέρα μεσημέρι και να κατευθύνεται προς τα ράφια όπου βρίσκονταν ηλεκτρικές συσκευές προσωπικής φροντίδας.

Αφού περιεργάστηκε τα προϊόντα, πήρε μια ισιωτική πρέσα μαλλιών και κινήθηκε προς την έξοδο, εγκαταλείποντας το κατάστημα χωρίς να περάσει από το ταμείο.

Η κίνησή της έγινε άμεσα αντιληπτή από τους εργαζόμενους της επιχείρησης, οι οποίοι αντέδρασαν γρήγορα.

Υπάλληλοι την ακολούθησαν και ανέκτησαν το προϊόν

Δύο υπάλληλοι του καταστήματος έτρεξαν πίσω από τη γυναίκα και κατάφεραν να τη σταματήσουν λίγα μέτρα έξω από την είσοδο. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι εργαζόμενοι πήραν πίσω την ισιωτική συσκευή, αποτρέποντας την ολοκλήρωση της κλοπής.

Η γυναίκα αποχώρησε από το σημείο λίγο αργότερα, χωρίς να σημειωθεί περαιτέρω ένταση. Όπως ανέφερε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, η συγκεκριμένη γυναίκα είναι γνωστή στην περιοχή για ανάλογα περιστατικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, έχει απασχολήσει επανειλημμένα τις αρχές για κλοπές, ενώ φέρεται να έχει πραγματοποιήσει παρόμοιες ενέργειες τόσο στο συγκεκριμένο κατάστημα όσο και σε άλλες επιχειρήσεις της περιοχής.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη λίστα των κλοπών που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα σε εμπορικά καταστήματα, προκαλώντας προβληματισμό στους επαγγελματίες του κέντρου της Θεσσαλονίκης.