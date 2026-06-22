Με δημόσια παρέμβασή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η μητέρα της 21χρονης Έμμας που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη το 2022, τοποθετήθηκε για την απομάκρυνση του μνημείου του Αντώνη Καργιώτη στο λιμάνι του Πειραιά.

Όπως αναφέρει, το μνημείο είχε δημιουργηθεί στο σημείο της Πύλης Ε3, όπου τον Σεπτέμβριο του 2023 ο 36χρονος Αντώνης Καργιώτης έχασε τη ζωή του όταν απωθήθηκε από μέλη πληρώματος επιβατηγού πλοίου και έπεσε στη θάλασσα.

Η ίδια έκανε λόγο για επανειλημμένους βανδαλισμούς στο σημείο, σημειώνοντας ότι το μνημείο είχε υποστεί φθορές πολλές φορές πριν την τελική απομάκρυνσή του. Παράλληλα, συνέδεσε την υπόθεση με αντίστοιχα περιστατικά φθορών σε μνημεία μνήμης στη Θεσσαλονίκη, αφήνοντας αιχμές για προσπάθειες διαγραφής της μνήμης των θυμάτων.

Όπως έγραψε στην ανάρτησή της στο Facebook: «Αυτό είναι το πριν και το μετά του μνημείου του Αντώνη Καρυώτη στο λιμάνι του Πειραιά Πύλη Ε3 εκεί που είναι τα Κρητικά καράβια! Εκεί που δολοφόνησαν τον Αντώνη εν ψυχρό σπρώχνοντας τον στο νερό ενώ δεν ήξερε κολύμπι!!

Μετά από 14 βανδαλισμούς την 15η τα εξαφάνισαν όλα!! Όπως και στην περίπτωση της Έμμας στην Καμάρα της Θεσσαλονίκης κάποιοι προφανώς δεν θέλουν να θυμούνται… όμως ο Αντώνης και η Εμμα όσο και να προσπαθούν να σβήσουν τα ίχνη τους ΔΕ ΘΑ ΞΕΧΑΣΤΟΥΝ!».