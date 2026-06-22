Στη σύλληψη της μητέρας του 7μηνών βρέφους που έχει μεταφερθεί στο Καραμανδάνειο με κάταγμα στον μηρό είχαν προχωρήσει οι Αρχές την Κυριακής 21 Ιουνίου, ωστόσο νέα δεδομένα ήρθαν στο φως και αλλάζουν την εξέλιξη της υπόθεσης.

Το περιστατικό τέθηκε υπό διερεύνηση, καθώς οι θεράποντες γιατροί έκριναν ότι η κλινική εικόνα των τραυματισμών εγείρει ενδείξεις πιθανής κακοποίησης και δεν φαίνεται να συνάδει με την εκδοχή ατυχήματος που έδωσε η μητέρα, σύμφωνα με την οποία το βρέφος έπεσε από κρεβάτι.

Ωστόσο, έπειτα από εξέταση που πραγματοποίησε ιατροδικαστής, προκύπτει ότι δεν εντοπίζονται ευρήματα που να παραπέμπουν σε κακοποίηση, ενώ δεν αποκλείεται ο τραυματισμός στον μηρό να οφείλεται σε πτώση, σύμφωνα με το tempo24.gr. Επίσης, ο ιατροδικαστής δεν διαπίστωσε ίχνη παλαιότερης κακοποίησης.

Η υπόθεση παραμένει υπό παρακολούθηση, με το βρέφος να συνεχίζει να νοσηλεύεται για την παροχή της απαραίτητης φροντίδας, ενώ οι Αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα για τη διαλεύκανση του περιστατικού.