Πολλά είναι τα ερωτήματα αναφορικά με τη μητέρα και τον γιο που βρέθηκαν δολοφονημένοι μέσα στο σπίτι τους στον Λόγγο Αιγίου. Οι Αρχές έχουν προχωρήσει στην προσαγωγή του 65χρονου συντρόφου της ως βασικού υπόπτου για το διπλό φονικό, με τον άνδρα να αρνείται πως εμπλέκεται στις δολοφονίες.

Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., ο 65χρονος σύντροφος της 54χρονης δεν έχει συλληφθεί, ωστόσο προσήχθη καθώς εντοπίστηκε οπλισμός εντός του σπιτιού.

«Κρατείται, γιατί έτσι κι αλλιώς βρέθηκε οπλισμός μέσα στο σπίτι. Βρέθηκε ένα αεροβόλο όπλο, για το οποίο θα συλληφθεί. Θα πρέπει να υπάρξουν όμως και άλλα στοιχεία. Υπάρχουν βέβαια κάποια δεδομένα, τα οποία μας καθιστούν ύποπτο αυτόν τον άνθρωπο», επεσήμανε το πρωί της Τετάρτης 10/6 μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Υπάρχουν αρκετές αντιφάσεις στις οποίες έχει πέσει αυτός ο άνθρωπος εξεταζόμενος από τους αστυνομικούς. Δεν έχει εξηγήσει για αυτό το εύρημα, ένα ρούχο που βρέθηκε, στο οποίο φαίνεται ότι υπάρχει ένα αποτύπωμα, όμως θα πρέπει να υπάρξει εργαστηριακή εξέταση για να αποδειχθεί αν όντως συνδέεται με το έγκλημα», σημείωσε.

Ο 65χρονος φέρει τραύματα που δεν μπορεί να δικαιολογήσει

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 65χρονος φέρει τραύματα, τα οποία δεν μπορεί να δικαιολογήσει και εξετάστηκε από ιατροδικαστή.

«Από τον τρόπο με τον οποίο βρέθηκαν οι δύο σοροί, αυτό που προκύπτει για τους αστυνομικούς είναι ότι πρώτα επιτέθηκε ο δράστης στον 26χρονο και στη συνέχεια στην 54χρονη γυναίκα. Ο 26χρονος έχει και ένα τραύμα από αεροβόλο όπλο στο κεφάλι, φέρει και τραύματα από μαχαίρι. Αφαιρέθηκε στη συνέχεια η ζωή του με μαχαίρι, ενώ η γυναίκα φέρει τραύματα μόνο από μαχαίρι. Έχει όμως αρκετά αμυντικά τραύματα, που σημαίνει ότι αντιστάθηκε στον δολοφόνο», επεσήμανε η Κωνσταντία Δημογλίδου.

Οι σοροί βρέθηκαν περίπου έξι ώρες μετά το έγκλημα, αν και η ακριβής ώρα θανάτου δεν έχει προσδιοριστεί μέχρι στιγμής.

Σημειώνεται πως ο 65χρονος ενδέχεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ και οι Αρχές εκτιμούν ότι προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του.

Όπως σημειώνει η αστυνομία, η οικογένεια δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.