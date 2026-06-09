Μια νυχτερινή βόλτα νεαρών στην Καστοριά μετατράπηκε σε ανείπωτη τραγωδία, όταν αγροτικό όχημα εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε στην περιοχή Δασάκι Μεσοποταμίας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 16χρονος.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, στο όχημα επέβαιναν συνολικά οκτώ άτομα, στην πλειονότητά τους ανήλικοι. Το αγροτικό φέρεται να οδηγούσε ένας 17χρονος, ο οποίος δεν διέθετε άδεια οδήγησης. Μάλιστα, ορισμένοι από τους επιβαίνοντες βρίσκονταν στην καρότσα του οχήματος τη στιγμή του δυστυχήματος.

Διαψεύδονται τα σενάρια για εμπλοκή αρκούδας

Αρχικές πληροφορίες που κυκλοφόρησαν μετά το συμβάν ανέφεραν ότι ο οδηγός επιχείρησε να αποφύγει σύγκρουση με αρκούδα που εμφανίστηκε στον δρόμο, γεγονός που οδήγησε στην απώλεια ελέγχου του οχήματος.

Ωστόσο, η έρευνα των αστυνομικών αρχών στο σημείο δεν επιβεβαίωσε το συγκεκριμένο σενάριο. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, δεν προέκυψε κανένα εύρημα που να συνδέει το τροχαίο δυστύχημα με την παρουσία άγριου ζώου στην περιοχή.

Από την ανατροπή του αγροτικού, ο 16χρονος τραυματίστηκε σοβαρά, φέροντας βαρύτατες κακώσεις στον αυχένα. Διασώστες του ΕΚΑΒ και αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο, απεγκλωβίζοντας τον νεαρό χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον κρατήσουν στη ζωή. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι υπόλοιποι επιβαίνοντες διακομίστηκαν επίσης στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις και την παροχή πρώτων βοηθειών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρουν ελαφρά τραύματα και η κατάσταση της υγείας τους δεν προκαλεί ανησυχία, ωστόσο βρίσκονται σε κατάσταση σοκ μετά το τραγικό περιστατικό.

Παράλληλα, οι Αρχές αναζητούν τρία άτομα που φέρονται να επέβαιναν στο αγροτικό και αποχώρησαν από το σημείο μετά το δυστύχημα.