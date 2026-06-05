Την απαλλαγή του κατηγορούμενου μελισσοκόμου για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο άλσος Βεΐκου στις 4 Ιουνίου αποφάσισε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο. Η δικαστική απόφαση ευθυγραμμίστηκε πλήρως με την πρόταση της εισαγγελέως της έδρας, η οποία ζήτησε επίσης την αθώωσή του από την κατηγορία του εμπρησμού από αμέλεια.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο κατηγορούμενος αντέκρουσε το κατηγορητήριο, παρουσιάζοντας συγκεκριμένα στοιχεία για την ώρα της μετακίνησής του και υποστηρίζοντας ότι η εστία είχε ήδη εκδηλωθεί πριν από την άφιξή του.

Στην απολογία του, ο ίδιος περιέγραψε αναλυτικά τα γεγονότα:

«Ξεκίνησα από το Γαλάτσι γύρω στις 11.40. Στις 11.45 πήγα σε κατάστημα και με έχει καταγράψει η κάμερα. Δεν θα προλάβαινα να έχω ανάψει τη φωτιά»

Ο μελισσοκόμος αναφέρθηκε παράλληλα στην κατάσταση που επικρατούσε στην ευρύτερη περιοχή γύρω από το άλσος Βεΐκου, επισημαίνοντας την έλλειψη προληπτικού καθαρισμού, ενώ στάθηκε και στην προσωπική ζημιά που υπέστη από τη δημοσιοποίηση του ονόματός του.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος ανέφερε στο δικαστήριο:

«Ο Δήμος δεν είχε ξεχορταριάσει την περιοχή. Το δικό μου σημείο ήταν πεντακάθαρο. Για αυτό δεν κάηκαν τα μελίσσια μου»

Στην ίδια τοποθέτηση, ο ίδιος συμπλήρωσε αναφορικά με τις επιπτώσεις της υπόθεσης:

«αδίκως εκτέθηκε στο ίντερνετ ως ο υπαίτιος εμπρησμού προκαλώντας την οργή άλλων συναδέλφων του, μελισσοκόμων»