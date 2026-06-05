Συνελήφθησαν τρία άτομα στη Θεσσαλονίκη, τα οποία προσποιούνταν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, επιχειρώντας να εξαπατήσουν 38χρονο άνδρα. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες προσπάθησαν να τον πείσουν να τους παραδώσει χρήματα και τιμαλφή, ωστόσο συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω την ώρα που εμφανίστηκαν σε προκαθορισμένο σημείο για την παραλαβή τους.

Ο 38χρονος φαίνεται πως αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για απάτη, οπότε ενημέρωσε άμεσα την ΕΛ.ΑΣ. Η υπόθεση καταγράφηκε το προηγούμενο 24ωρο σε χωριό του δήμου Λαγκαδά, στη Θεσσαλονίκη.

Ως δράστες συνελήφθησαν τρεις ημεδαποί, 27, 33 και 43 ετών, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία. Επιπλέον, κατασχέθηκε το όχημα που χρησιμοποίησαν για τη μετάβασή τους στο σημείο συνάντησης και από την έρευνα προέκυψε ότι συνδέεται με δύο ακόμη υποθέσεις απάτης -μία στη Θεσσαλονίκη και μία στην Κατερίνη, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.