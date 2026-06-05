Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται ένας 34χρονος, ο οποίος αναρριχήθηκε έως τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας για να κλέψει τη γιαγιά του στην περιοχή της Μενεμένης στη Θεσσαλονίκη.

Ο 34χρονος αφού αναρριχήθηκε προηγουμένως στο κτίριο, αφαιρώντας το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ.

Το περιστατικό, σύμφωνα με την Αστυνομία, συνέβη το προηγούμενο 24ωρο, μεταξύ 8 το πρωί και 5 το απόγευμα, διάστημα κατά το οποίο η ηλικιωμένη απουσίαζε από το σπίτι. Οι κινήσεις του 34χρονου φαίνεται πως έγιναν αντιληπτές από περιοίκους, με αποτέλεσμα να ενημερωθεί η Αστυνομία.

Όπως έγινε γνωστό, ο εγγονός συνελήφθη και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή.