Φύλλο και φτερό κάθε στοιχείο που αφορά τον 42χρονο σκληρό ποινικό που συνελήφθη χθες, Σάββατο 23/5 στο Μικρολίμανο, κάνουν οι Αρχές. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ο βαρύς οπλισμός που έφερε, αλλά και το ενδεχόμενο ύπαρξης συνεργών, καθώς και ο τόπος διαμονής του το τελευταίο διάστημα.

Τα στελέχη της Αστυνομίας εξετάζουν ήδη τον εξοπλισμό που είχε στην κατοχή του – τρία όπλα και πέντε έως επτά χειροβομβίδες – προκειμένου να διαπιστωθεί μέσω βαλλιστικών ελέγχων αν έχει χρησιμοποιηθεί σε άλλες αξιόποινες πράξεις, αλλά και ποιος ήταν ο σκοπός κατοχής του. Παράλληλα, ερευνάται αν ο 42χρονος σχεδίαζε κάποια ενέργεια, καθώς και αν είχε υποστηρικτικό δίκτυο.

Ο 42χρονος Τίτι

Η σύλληψή του σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν στελέχη του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών προχώρησαν σε έλεγχο στο Μικρολίμανο. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο 42χρονος φέρεται να αντέδρασε άμεσα, προτάσσοντας όπλο με γεμάτο γεμιστήρα 30 σφαιρών και σφαίρα στη θαλάμη, δείχνοντας πρόθεση να πυροβολήσει. Οι αστυνομικοί αντέδρασαν ταχύτερα και τον πυροβόλησαν, τραυματίζοντάς τον σοβαρά.

Στο σημείο βρίσκονταν ακόμη ένας άνδρας και δύο γυναίκες. Οι δύο γυναίκες προσήχθησαν, ενώ ο άνδρας που ήταν μαζί του κατάφερε να διαφύγει εν μέσω της συμπλοκής και αναζητείται.

Ο 42χρονος θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνος κακοποιός, με ποινικό παρελθόν που περιλαμβάνει ανθρωποκτονίες, απόπειρες ανθρωποκτονίας, ένοπλες ληστείες, βιασμούς και εκβιασμούς, ενώ οι συνολικές ποινές κάθειρξης που του έχουν επιβληθεί φτάνουν τα 73 έτη.

Το «οπλοστάσιο μάχης» και οι ποινές που εκκρεμούσαν σε βάρος του

Σύμφωνα με τα στοιχεία που βλέπουν το «φως» ο 42χρονος είχε εμπλακεί σε ανθρωποκτονία το 2012 στην περιοχή Βύρωνα – Καισαριανής, ενώ στο παρελθόν συμμετείχε σε συμμορία που διέπραττε ένοπλες ληστείες και βιασμούς. Το 2019 είχε αποδράσει από το Μεταγωγών μαζί με άλλα άτομα, αφαιρώντας όπλο αστυνομικού και προχωρώντας σε αρπαγή και ομηρία.

Στη συνέχεια συνελήφθη στην Αλβανία, ωστόσο στη συνέχεια, κάνοντας χρήση άδειας, εξαφανίστηκε εκ νέου. Παρά τις καταγγελίες της πρώην συζύγου του ότι την απειλούσε και την εκβίαζε, οι αρχές δεν είχαν καταφέρει να τον εντοπίσουν μέχρι τη χθεσινή επιχείρηση.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις αρχές να εστιάζουν πλέον στο πλέγμα επαφών του 42χρονου και στις συνθήκες που του επέτρεψαν να παραμένει εκτός εντοπισμού, παρά το βαρύ ποινικό του παρελθόν.