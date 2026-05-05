Θύμα απάτης έπεσε ένας 76χρονος από τη Μαγνησία, με μια 35χρονη γυναίκα να πουλάει διαδικτυακό έρωτα και τελικά να του αρπάζει 25.000 ευρώ μέσα σε διάστημα 14 μηνών.

Η δράστιδα τον προσέγγισε μέσω Facebook και, υποσχόμενη μια κοινή ζωή γεμάτη έρωτα, κέρδισε την εμπιστοσύνη του.

Στη συνέχεια, άρχισε να του αποσπά χρηματικά ποσά προβάλλοντας ψευδείς δικαιολογίες, όπως σοβαρά προβλήματα υγείας συγγενικών της προσώπων ή οικονομικές δυσκολίες.

Η εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα πρόβαλε ορισμένα από τα μηνύματα που αντάλλαξαν, όπου μεταξύ άλλων περιλαμβάνονταν προτάσεις για ταξίδι στην Τήνο, αιτήματα για προκλητικές φωτογραφίες και όρκοι αιώνιας αγάπης.

Το θύμα, πεπεισμένο ότι βρήκε το άλλο του μισό, έστελνε χρήματα μέσω εμβασμάτων, πιστεύοντας ότι βοηθά τη γυναίκα με την οποία είχε αναπτύξει συναισθηματικό δεσμό.

Τελικά, η υπόθεση εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου στις 5 Μαΐου 2026. Σε βάρος της 35χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη κατ’ εξακολούθηση.