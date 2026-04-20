Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δράση ομάδας αυτόκλητων «τιμωρών παιδόφιλων», η οποία φέρεται να δρα όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Αθήνα, με ένα σοβαρό περιστατικό να καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η εκπομπή Live News στο Mega, θύμα της ομάδας έπεσε ένας αστυνομικός, σε επίθεση που σημειώθηκε στην περιοχή της Ηλιούπολης.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε την περασμένη Παρασκευή, όταν ο αστυνομικός –ο οποίος υπηρετεί στα MAT– δέχτηκε επίθεση από ομάδα νεαρών, την ώρα που κατευθυνόταν προς περίπτερο. Οι δράστες τον ξυλοκόπησαν άγρια, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί για νοσηλεία στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Από την έρευνα που ακολούθησε, προέκυψε ότι ο αστυνομικός διατηρούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα διαδικτυακή επικοινωνία με άτομο που παρουσιαζόταν ως νεαρή γυναίκα, με το οποίο φέρεται να αντάλλαξαν και φωτογραφίες.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι πίστευε πως επρόκειτο για ενήλικη. Ωστόσο, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η κοπέλα ήταν ανήλικη και φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε ως «δόλωμα» από την ομάδα, προκειμένου να τον παγιδεύσει.

Όταν ο αστυνομικός μετέβη στο σημείο που είχε κανονιστεί η συνάντηση, δέχτηκε την επίθεση από τους νεαρούς, οι οποίοι φέρονται να δρουν με τη λογική της αυτοδικίας, στοχοποιώντας άτομα που θεωρούν ύποπτα για ανάρμοστη συμπεριφορά.

Οι αρχές εξετάζουν πλέον τη δράση της συγκεκριμένης ομάδας, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι παρόμοια περιστατικά ενδέχεται να έχουν σημειωθεί και σε άλλες περιοχές, προκαλώντας έντονο προβληματισμό για την έκταση και τη μεθοδολογία της συγκεκριμένης ομάδας.