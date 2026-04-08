Σοβαρό περιστατικό βίας ανηλίκων σημειώθηκε στην Πάτρα, όπου ένας 17χρονος έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από ομάδα περίπου 15 ατόμων.

Σύμφωνα με το tempo24.gr, το συμβάν εκτυλίχθηκε το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης στην πλατεία Κυψέλης. Ο ανήλικος δέχτηκε χτυπήματα με γροθιές και κλωτσιές στο πρόσωπο και σε διάφορα σημεία του σώματός του, με βασικό δράστη συνομήλικό του, ενώ φέρεται να συμμετείχαν και άλλα άτομα.

Από την επίθεση υπέστη σωματικές βλάβες και μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Παράλληλα, έχει διαταχθεί η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης για τη διερεύνηση της υπόθεσης.