Δραματικές σκηνές εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης στη Λάρισα, όταν οι Αρχές κλήθηκαν να διαχειριστούν μια ιδιαίτερα δυσάρεστη υπόθεση στο κέντρο της πόλης, έπειτα από ειδοποίηση που έλαβαν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, λίγο πριν από τις 9 το βράδυ, αστυνομικοί εισήλθαν σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, όπου ήρθαν αντιμέτωποι με ένα αποτρόπαιο θέαμα. Στο εσωτερικό του σπιτιού εντοπίστηκαν νεκρές δύο αδελφές, ηλικίας 76 και 83 ετών, οι οποίες βρίσκονταν σε προχωρημένη αποσύνθεση.

Οι Αρχές κινήθηκαν άμεσα, με τον αρμόδιο εισαγγελέα να ενημερώνεται για το περιστατικό, ενώ δόθηκε εντολή να διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στον θάνατο των δύο γυναικών.

Σύμφωνα με το onlarissa, δεν υπάρχουν ενδείξεις που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας, το οποίο εξετάζει όλες τις παραμέτρους της υπόθεσης.