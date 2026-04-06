Μια καλοστημένη επιχείρηση «πληροφοριών» με πρωταγωνιστή έναν 64χρονο εφοριακό εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από συστηματική έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος. Ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε μετατρέψει την ελεγκτική του ιδιότητα σε πηγή παράνομου εισοδήματος. Σύμφωνα με τις αρχές, ο εφοριακός ενημέρωνε έγκαιρα καταστηματάρχες για επικείμενους ελέγχους της υπηρεσίας του, ώστε εκείνοι να προλαβαίνουν να «διορθώσουν» τυχόν παρατυπίες, εισπράττοντας φυσικά το ανάλογο αντίτιμο.



Η δράση του όμως δεν σταματούσε εκεί. Οι «Αδιάφθοροι» της ΕΛ.ΑΣ. προχώρησαν και στη σύλληψη ενός 76χρονου συνταξιούχου εφοριακού, ο οποίος φέρεται να λειτουργούσε ως ο συνδετικός κρίκος και μεσάζοντας ανάμεσα στον εν ενεργεία υπάλληλο και τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες.

Η αντίστροφη μέτρηση για το δίδυμο ξεκίνησε το 2024, όταν ένας πολίτης αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή του. Η καταγγελία που έφτασε στις Αρχές ήταν η αρχή μιας πολυμηνης έρευνας που κατέληξε στις συλλήψεις, αποκαλύπτοντας το βάθος της διαφθοράς πίσω από τις κλειστές πόρτες των ελεγκτικών μηχανισμών.



Ο 64χρονος, που υπηρετεί σε κεντρική ΔΟΥ της Θεσσαλονίκης, φέρεται, επιπλέον, να παρενέβαινε σε αρμοδιότητες άλλων υπηρεσιών προκειμένου να κάνουν τα… στραβά μάτια σε ελεγχόμενες επιχειρήσεις.



Για την ίδια υπόθεση ελέγχονται κι άλλα άτομα και μεταξύ αυτών συνάδελφοι – εφοριακοί του βασικού κατηγορούμενου, υπάλληλοι άλλων υπηρεσιών, λογιστές και καταστηματάρχες. Οι επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη δικογραφία, είναι κυρίως υγειονομικού ενδιαφέροντος.



Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν νωρίτερα ενώπιον της εισαγγελέως πρωτοδικών η οποία απήγγειλε κακουργηματική δίωξη, ενώ τους παρέπεμψε να απολογηθούν σε ειδικό ανακριτή, από τον οποίο πήραν προθεσμία για τις επόμενες μέρες (μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση).



Οι διώξεις αφορούν τις εξής πράξεις: εγκληματική συμμορία, δωροληψία υπαλλήλου, άμεση συνέργεια σε δωροληψία υπαλλήλου, παράβαση καθήκοντος (τετελεσμένη και σε απόπειρα), ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος, παράβαση υπηρεσιακού απορρήτου (κατά συρροή), χρήση υπηρεσιακού απορρήτου με σκοπό βλάβης του Δημοσίου (κατά συρροή), απόπειρα εκβίασης από κοινού με απειλή βλάβης επιχείρησης, παράβαση του νόμου περί μεσαζόντων (εμπορία – επιρροή) και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.