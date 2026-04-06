Πολλά είναι ακόμη τα αναπάντητα ερωτήματα για το τι ακριβώς συνέβη στο διαμέρισμα της οδού Αγράφων στο Μαρούσι και οδήγησαν την 27χρονη Ουκρανή να πέσει δύο φορές από το μπαλκόνι του 4ου ορόφου.

Η νεαρή γυναίκα νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο «Υγεία», όμως επειδή έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ακόμη δεν μπορεί να δώσει κατάθεση.

Την ίδια ώρα, ο 29χρονος Ρώσος σύζυγός της, παρά το γεγονός ότι συνελήφθη, τηρεί αρνητική στάση απέναντι στους αστυνομικούς του ΑΤ Αμαρουσίου, μιας και δεν λέει τίποτα ουσιαστικό για το περιστατικό που σημειώθηκε νωρίς το βράδυ της Κυριακής.

Κλειδί για τη σύλληψή του με τον Νόμο περί Ενδοοικογενειακής Βίας έπαιξε η κατάθεση μιας ηλικιωμένης γειτόνισσας, που ανέφερε, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι άκουσε φωνές από το διαμέρισμα του 4ου ορόφου.

Η 27χρονη αρχικά έπεσε στο μπαλκόνι του 3ου ορόφου και στη συνέχεια ανέβηκε ξανά στο σπίτι της και πραγματοποίησε νέα βουτιά, αυτή τη φορά στον ακάλυπτο της πολυκατοικίας επί της οδού Αγράφων στο Μαρούσι.

Το χρονικό

Όλα συνέβησαν γύρω στις 19:45 νωρίς το βράδυ της Κυριακής, όταν η 27χρονη πήδηξε από το μπαλκόνι του 4ου ορόφου, όπου διαμένει με τον 29χρονο Ρώσο σύζυγό της, με αποτέλεσμα να προσγειωθεί στον από κάτω όροφο.

Ελαφρά τραυματισμένη και ζαλισμένη από την πτώση, ανέβηκε ξανά στο διαμέρισμά της στον 4ο όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Αγράφων, κάνοντας νέα πτώση, αυτή τη φορά στον ακάλυπτο χώρο που είναι και το υπαίθριο πάρκινγκ του κτιρίου.

Το αποτέλεσμα ήταν αυτή τη φορά να τραυματιστεί σοβαρά, να μεταφερθεί με ιδιωτικό ασθενοφόρο στο «Υγεία» και να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Στο πλαίσιο της έρευνας, αστυνομικοί του ΑΤ Αμαρουσίου προσήγαγαν τον 29χρονο Ρώσο σύζυγό της και τελικά τον συνέλαβαν για ενδοοικογενειακή βία.