Σε σοβαρή κατάσταση αλλά χωρίς κίνδυνο για τη ζωή της νοσηλεύεται από νωρίς το βράδυ της Κυριακής μία 27χρονη γυναίκα με καταγωγή από την Ουκρανία, ύστερα από πτώση στον ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στο Μαρούσι.

Όλα συνέβησαν γύρω στις 19:45 όταν η 27χρονη πήδηξε από μπαλκόνι του 4ου ορόφου, όπου διαμένει με τον 29χρονο Ρώσο σύζυγό της, με αποτέλεσμα να προσγειωθεί στον από κάτω όροφο.

Ελαφρά τραυματισμένη και ζαλισμένη από την πτώση, ανέβηκε ξανά στο διαμέρισμά της στον 4ο όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Αγράφων, κάνοντας νέα πτώση αυτή τη φορά στον ακάλυπτο χώρο που είναι και το υπαίθριο πάρκινγκ του κτιρίου.

Το αποτέλεσμα ήταν αυτή τη φορά να τραυματιστεί σοβαρά, να μεταφερθεί με ιδιωτικό ασθενοφόρο στο «Υγεία», να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και πλέον να νοσηλεύεται χωρίς κίνδυνο για τη ζωή της.

Στο πλαίσιο της έρευνας, αστυνομικοί του ΑΤ Αμαρουσίου προσήγαγαν τον 29χρονο Ρώσο σύζυγό της και τελικά τον συνέλαβαν για ενδοοικογενειακή βία.