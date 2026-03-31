Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για να ξεκινήσει η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, με το δικααστήριο να φρουρείται από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ έχουν γίνει και αλλαγές στην αίθουσα, ώστε να μην επαναληφθούν οι πρόσφατες εικόνες.

Συγκεκριμένα, δημοσιεύτηκε διάταξη της προέδρου του Δικαστηρίου του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας για τον καταμερισμό των θέσεων και την είσοδο στην αίθουσα όπου διεξάγεται η δίκη.

Η διάταξη που κοινοποιήθηκε στον Αστυνομικό Διευθυντή Λάρισας, στην Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων και στον Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας αναφέρει τα εξής:

Επειδή, η παρούσα δίκη απαιτείται και επιβάλλεται εκ του νόμου, να διεξαχθεί κλίμα απόλυτου σεβασμού της δίκαιης δίκης για όλους τους διαδίκους και κατά συνέπεια σε κλίμα ειρήνης – ευταξίας, και προς διευκόλυνση όλων των παραγόντων της δίκης (δικηγόρων, κατηγορουμένων, υποστηριζόντων την κατηγορία κ.λπ.), λαμβάνοντας υπόψιν όσα ορίζονται στη διάταξη του άρθρου 22 παρ.11 του 4938/2022 σύμφωνα με την οποία «Ο δικαστής που διευθύνει τη συζήτηση λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ευταξία και ευπρέπεια της συνεδρίασης του δικαστηρίου», ορίζουμε τα ακόλουθα:

Κατά την ημέρα συνεδρίασης της 1ης Απριλίου 2026, η είσοδος στο Δικαστήριο θα γίνει ως εξής:

Α. ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΌΝΤΩΝ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Θα γίνεται αποκλειστικά από την προορισμένη για τους δικηγόρους είσοδο, ώρα 8,00 πμ, μόνο με την επίδειξη της δικηγορικής τους ταυτότητας και την προφορική αναφορά του ονόματος του διαδίκου για τον οποίο θα παρασταθούν είτε ως υπεράσπιση είτε ως υποστήριξη της κατηγορίας. Σε περίπτωση που διάδικος έχει περισσότερους του ενός δικηγόρους, θα επιτρέπεται η είσοδος, σύμφωνα με 1το νόμο, αποκλειστικά και μόνον έως τριών

Προς διευκόλυνσή τους, πριν την είσοδο στην αίθουσα θα υπάρχουν τέσσερα σημεία καταγραφής, κατ’ αλφαβητική σειρά των διαδίκων, στα οποία θα γίνεται η επίδειξη της δικηγορικής ταυτότητα και η προφορική αναφορά του ονόματος του διαδίκου, τον οποίο και εκπροσωπούν.

Μετά την είσοδό τους θα καταλαμβάνουν τις θέσεις (έδρανα και θέσεις εργασίας) που προορίζονται γι’ αυτούς και έχουν ειδική σήμανση προς τούτο, με τη συνδρομή και των αστυνομικών της αίθουσας.

Β. ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΩΝ -ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΩΝ- ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΌΝΤΩΝ ΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ

Οι κατηγορούμενοι θα εισέλθουν από την υφιστάμενη επάνω είσοδο, που βρίσκεται δεξιά γι’ αυτόν που βλέπει το κτίριο, με έλεγχο της αστυνομικής τους ταυτότητας.

Οι λοιποί διάδικοι θα εισέλθουν από την είσοδο του ισογείου ως εξής:

Μετά την ολοκλήρωση της εισόδου των δικηγόρων, θα εισέλθουν οι πρώτοι εκατό (100) υποστηρίζοντες την κατηγορία, όπως αυτοί αναφέρονται στο κατηγορητήριο, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και την καταγραφή από τους αστυνομικούς της αίθουσας, στις τηρούμενες για τον έλεγχο αυτό σχετικές καταστάσεις. Ακολούθως θα οδηγούνται στην επάνω αίθουσα του Δικαστηρίου και θα καταλαμβάνουν τις θέσεις που προορίζονται γι’ αυτούς και έχουν ειδική σήμανση προς τούτο, με τη συνδρομή και των αστυνομικών της αίθουσας.

Μετά την ολοκλήρωση της εισόδου των πρώτων εκατό (100) υποστηριζόντων την κατηγορία, θα εισέλθουν οι λοιποί διάδικοι, με την ίδια ακριβώς διαδικασία (επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας και καταγραφής του ονόματός τους) και θα οδηγηθούν στην κάτω αίθουσα, όπου υπάρχουν θέσεις ακροατηρίου με τις οθόνες προκειμένου να παρακολουθήσουν τη νομιμοποίηση των προηγούμενων διαδίκων.

Μετά τη νομιμοποίηση των εκατό πρώτων διαδίκων, αυτοί θα αποχωρούν ή εφόσον το επιθυμούν, θα επιστρέφουν στον εκ δεξιών της εισόδου ισόγειο χώρο της αίθουσας (Γ), όπου υπάρχουν θέσεις ακροατηρίου με τις οθόνες. Μετά τη νομιμοποίηση των εκατό πρώτων υποστηριζόντων την κατηγορία κατά τα ανωτέρω, και εφόσον υπάρξει δυνατότητα, θα οδηγηθούν στην επάνω αίθουσα, οι επόμενοι υποστηρίζοντες την κατηγορία, και θα εγκατασταθούν στις καθορισμένες γι’ αυτούς με ειδική σήμανση θέσεις, προκειμένου να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία μέχρι να νομιμοποιηθεί το σύνολο των διαδίκων (υποστηριζόντων την κατηγορία).

Γ. ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡ’ΑΦΩΝ

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΙ

Στην επάνω αίθουσα θα επιτραπεί η είσοδος σε είκοσι ένα (21) δημοσιογράφους διαπιστευμένους στο Υπουργείο Δικαιοσύνης στο δικαστικό ρεπορτάζ, η λίστα με τα ονόματα των οποίων έχει παραδοθεί στους διενεργούντες τον έλεγχο αστυνομικούς, με την επίδειξη, κατά την είσοδό τους στο ως άνω κατάστημα, της δημοσιογραφικής ταυτότητάς τους, μετά δε την είσοδό τους, θα καταλαμβάνουν τις καθορισμένες γι’ αυτούς με ειδική σήμανση θέσεις, με την βοήθεια των αστυνομικών της αίθουσας.

ΜΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΙ

Θα γίνεται αποκλειστικά από την προορισμένη για τους διαδίκους είσοδο, και μετά την ολοκλήρωση της εισόδου των εκατό πρώτων (100) υποστηριζόντων την κατηγορία, μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού είκοσι πέντε (25), μόνο με την επίδειξη της δημοσιογραφικής τους ταυτότητας και θα οδηγούνται στην κάτω αίθουσα, προκειμένου να παρακολουθήσουν τη διαδικασία νομιμοποίησης των διαδίκων.

Απαγορεύεται η φωτογράφηση κατά τη διάρκεια της δίκης.

Απαγορεύεται η βιντεοσκόπηση, μαγνητοφώνηση κατά τη διάρκεια της δίκης με οποιοδήποτε τεχνικό μέσο (μαγνητόφωνο, κινητό τηλέφωνο κλπ).

Απαγορεύεται η είσοδος φωτορεπόρτερ και άλλων δημοσιογράφων, πέραν των όσων προαναφέρονται.

Σημειώνεται ότι οι θέσεις των κατηγορουμένων, εφόσον δεν παρίστανται αυτοπροσώπως, θα παραμένουν καθόλη της διάρκεια της δίκης, κενές.

Η παρούσα Διάταξη αφορά μόνο τη διαδικασία νομιμοποίησης απάντων διαδίκων, μετά την περάτωση της οποίας θα εκδοθεί νέα».

Ισχυρή αστυνομική παρουσία

Επιπλέον, η ΕΛ.ΑΣ. έχει λάβει ισχυρά μέτρα ασφαλείας ενόψει της αυριανής επανέναρξης της δίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για τη λήψη μέτρων προστασίας παραγόντων της δίκης και του δικαστικού καταστήματος θα διατεθούν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις τόσο εντός όσο και πέριξ του συνεδριακού κέντρου «Γαιόπολις».

Ειδικότερα θα διατεθούν:

Διμοιρίες υποστήριξης -Ομάδες αποκατάστασης τάξης

Αστυνομικοί εντός της αίθουσας, οι οποίοι θα αναδιπλώνονται και θα αυξομειώνονται ανάλογα με τις ανάγκες

ΟΠΚΕ

Τροχαία που θα διευκολύνει την κυκλοφορία πέριξ της εγκατάστασης

Αστυνομικοί της Ασφάλειας που θα περιπολούν πέριξ της εγκατάστασης