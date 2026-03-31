«Σοβαρότητα και αξιοπρέπεια» ζητά ο Νίκος Πλακιάς από τους εμπλεκόμενους της δίκης του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, υπογραμμίζοντας ότι «αυτό αρμόζει όχι σε εμάς, αλλά στα παιδιά μας».

Ο ίδιος, σε ανάρτηση που έκανε νωρίτερα σήμερα στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, τονίζει: «Κατά την έναρξη της δίκης για την υπόθεση των Τεμπών, διαπιστώθηκαν σοβαρά προβλήματα συνωστισμού και τεράστια προβλήματα οργάνωσης. Όλα αυτά τα προβλήματα δυσχέραναν την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας και δημιούργησαν προβληματικές συνθήκες για τους συγγενείς των θυμάτων».

«Καλώ όλους τους αρμόδιους να σταθούν στο ύψος της περίστασης», συμπληρώνει -μεταξύ άλλων.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά

Η σοβαρότητα της υπόθεσης επιβάλει όλοι οι εμπλεκόμενοι να επιδείξουν υπευθυνότητα, σοβαρότητα, και αξιοπρέπεια όπως αρμόζει όχι σε εμάς, Αλλά !!! Στα παιδιά μας !!! Καλώ όλους τους αρμόδιους να σταθούν στο ύψος της περίστασης και να συμβάλουν θετικά στην ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας, όπως και να αποφύγουν την άσκοπη παρουσία προσώπων που δεν συμμετέχουν στη διαδικασία και θέλαν απλώς να την παρακολουθήσουν από περιέργεια ή για τα φώτα της δημοσιότητας.

Στη δίκη αυτή αρμόζει μόνο σοβαρότητα και αξιοπρέπεια».