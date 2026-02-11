Σε αποκαλύψεις προχώρησε ο σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, στη μαραθώνια απολογία που έδωσε, λίγο πριν οδηγηθεί στις φυλακές Κορίνθου. Ο σμήναρχος παραδέχτηκε ότι δρούσε για λογαριασμό της Κίνας, μεταφέροντας απόρρητες και κρίσιμες πληροφορίες, και ζήτησε από την πατρίδα και την υπηρεσία του να τον συγχωρέσουν.

Ο δικηγόρος του, Βασίλης Χειρδάρης, μίλησε στο Live News και είπε για την απόφαση προφυλάκισης του σμηνάρχου: «Η απόφαση έκανε δεκτό το αίτημα του εντολέα μου, το αίτημα του εντολέα μου ήταν να προφυλακιστεί. Ένα δεύτερο αίτημα είναι να καταδικαστεί δίκαια και εύλογα από την ελληνική δικαιοσύνη». Ο ίδιος ο σμήναρχος ζήτησε συγγνώμη και εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στη δικαιοσύνη: «Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από την πατρίδα, τις ένοπλες δυνάμεις, τους συναδέλφους και την οικογένειά μου. Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στη στρατιωτική δικαιοσύνη, ζητώ να τιμωρηθώ με μία δίκαιη και εύλογη τιμωρία».

Ο δικηγόρος του από την άλλη σχολίασε για τον σμήναρχο πως: «Ένιωσε ανακουφισμένος από τη σύλληψή του και ολοκληρώθηκε μία διαδικασία επικίνδυνη για τον ίδιο». Στη μαραθώνια απολογία του ο σμήναρχος είπε πως έπεσε σε μια παγίδα, πως άλλο νόμιζε πώς κάνει και άλλο έκανε η εταιρεία με την οποία συνεργάστηκε. Όσα του ζητούσαν ήταν μυστικά που δεν έπρεπε να πει.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, όταν κατάλαβε την παγίδα ήταν αργά και πλέον φοβόταν και ο ίδιος: «Τέθηκα εξ αρχής στη διάθεση της υπηρεσίας μου και της δικαιοσύνης, έχοντας ως μοναδικό στόχο να διευκολύνω το έργο τους κατά την αναζήτηση της αλήθειας, η οποία ωστόσο, εν προκειμένω είναι απότοκος των ιδιαζουσών και ιδιαιτέρως επικίνδυνων και μη διαχειρίσιμων συνθηκών στις οποίες βρέθηκα, οι οποίες οδήγησαν στις πράξεις για τις οποίες κατηγορούμαι», δήλωσε ο ίδιος ο σμήναρχος.

Στην απολογία του τόνισε επίσης πως η συναλλαγή δεν έγινε με το κρατικό φορέα αλλά με ιδιωτική εταιρεία που παρείχε συμβουλές σε εταιρείες από την Κίνα και από άλλες χώρες της Ασίας για επενδυτικές ευκαιρίες. Αυτό το σενάριο φαίνεται να εξετάζεται από τις αρχές, καθώς και η Αθήνα μιλά για «κινεζικά συμφέροντα», κάτι που αφήνει να εννοηθεί πως ίσως να μην κρύβεται πίσω από την υπόθεση η επίσημη Κίνα. «Κάποια στιγμή που πήγε στην Κίνα για μία επίσκεψη, άλλαξαν τα πράγματα, τον πίεζαν αφόρητα για να χορηγεί έγγραφα που αφορούσαν ευαίσθητες πληροφορίες. Τον εκβίασαν, του είπαν ξέρουμε την οικογένειά σου, ξέρουμε πού μένεις και τι δουλειά κάνεις, και αναγκάστηκε να συμμετέχει σε μία διαδικασία που δεν ήθελε», είπε ο δικηγόρος του.

Για τα όσα είπε στην απολογία του ο σμήναρχος είπε πως ένιωσε την ανάγκη να μιλήσει και να πει πως δεν υπερασπίστηκε τον εαυτό του, θέλοντας έτσι να δείξει την συντριβή του. «Εν αγνοία μου και χωρίς πρόθεση ενεπλάκην αρχικά σε κάτι, το οποίο εξελίχθηκε με τρόπο εφιαλτικό, επικίνδυνο και παράνομο. Με την απολογία μου δεν επιχείρησα ούτε να δικαιολογηθώ, στην πραγματικότητα ούτε καν να υπερασπισθώ τον εαυτό μου», είπε ο σμήναρχος.



Δεν υπήρχε «Μάτα Χάρι»



Ο σμήναρχος απάντησε στις υπόνοιες των αρχών που μιλούν για μια εξωτική γυναίκα που τον στρατολόγησε και είπε πως δεν υπήρχε καμία τέτοια γυναίκα. Το ίδιο είπαν και οι δικηγόροι του, επισημαίνοντας ότι: «Έδωσε τρία ονόματα, των ανθρώπων που είχε συναλλαγή από την εταιρεία. Δεν υπήρχε καμία γυναίκα να τον στρατολογήσει». Τα στοιχεία που έδωσε στην απολογία του για το ότι δεν υπήρχε γυναίκα που τον στρατολόγησε εξετάζονται από τις Αρχές, οι οποίες όμως επιμένουν πως υπήρχε μία εμπλεκόμενη γυναίκα, είτε ως υψηλόβαθμη του «Στίβεν» είτε ως «honey trap», μια γνωστή κατασκοπευτική τακτική που καλλονές χρησιμοποιούνται για να παρασύρουν στόχους. Σύμφωνα με τις αρχές, στην περίπτωση του σμηνάρχου ίσως να αντιλήφθηκαν πως μόνο του κίνητρο ήταν το χρήμα και για αυτό να την απέσυραν.

Δείτε το βίντεο με τα όσα υποστήριξε στην απολογία του ο σμήναρχος: