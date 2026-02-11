Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε χθες Τρίτη 11/2 ο 54χρονος σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας. Ο Έλληνας αξιωματικός έδωσε στις Αρχές τρία ονόματα που εμπλέκονται στην υπόθεση ενώ οι έρευνες για την αποκάλυψη όλων των πτυχών του κατασκοπευτικού θρίλερ συνεχίζονται.

Μετά από μια μαραθώνια κατάθεση οκτώ ωρών, ο ανώτερος αξιωματούχος, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε προφυλακιστέος με την κατηγορία της διαρροής στην Κίνα πληροφοριών κρίσιμης εθνικής σημασίας.

Υποστήριξε πως μπλέχτηκε «εν αγνοία του και χωρίς πρόθεση» στην υπόθεση

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του, ο σμήναρχος παραδέχθηκε τις πράξεις του, ισχυριζόμενος ωστόσο ότι ενεπλάκη «εν αγνοία του και χωρίς πρόθεση» σε μια υπόθεση που εξελίχθηκε με τρόπο εφιαλτικό, επικίνδυνο και παράνομο.

«Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από την πατρίδα, τις Ένοπλες Δυνάμεις, τους συναδέλφους και την οικογένειά μου» δήλωσε κατά την κατάθεσή του ενώ ζήτησε μια δίκαιη και εύλογη τιμωρία. Μάλιστα, υποστήριξε ότι είναι πρόθυμος να συνεργαστεί με τις ελληνικές αρχές ώστε να δοθεί «φως» στην υπόθεση.

Ο δικηγόρος του, Βασίλης Χειρδάρης, επιβεβαίωσε πως ήταν αίτημα του ίδιου του εντολέα του να προφυλακιστεί και να κριθεί από την ελληνική Δικαιοσύνη.

Όπως υποστήριξε ο ίδιος, βρέθηκε κάτω από ιδιάζουσες και ιδιαιτέρως επικίνδυνες και μη διαχειρίσιμες συνθήκες, δηλώνοντας πως έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση των αρχών για να διευκολύνει την αναζήτηση της αλήθειας.

Πώς στρατολογήθηκε

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε από το LinkedIn, όπου είχε αναρτήσει το αναλυτικό βιογραφικό του. Εκεί τον προσέγγισε ένας Κινέζος πράκτορας με το όνομα «Στίβεν», ο οποίος συστήθηκε ως εκπρόσωπος εταιρείας τεχνολογίας. Αρχικά, η συνεργασία περιλάμβανε αθώες μελέτες για μια ιστοσελίδα-βιτρίνα, όμως η κατάσταση κλιμακώθηκε κατά τη διάρκεια ενός ιδιωτικού ταξιδιού του σμηνάρχου στο Πεκίνο, το οποίο είχε πραγματοποιηθεί με άδεια της υπηρεσίας του.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο έτερος συνήγορός του, Παναγιώτης Ρίζος, ο 54χρονος αντιλήφθηκε ότι όλα άλλαξαν στην Κίνα, όπου δέχθηκε απειλές για τη ζωή του και την οικογένειά του. Στο Πεκίνο ήρθε σε επαφή με τρία στελέχη της εταιρείας, τα ονόματα των οποίων παρέδωσε στις αρχές. Οι ελληνικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι επαφές αυτές να ήταν υψηλόβαθμα στελέχη των κινεζικών υπηρεσιών που ήθελαν να ελέγξουν το επίπεδο των γνώσεών του.

Η έρευνα αποκάλυψε πως το κίνητρο του σμηνάρχου ήταν τόσο η επαγγελματική αναγνώριση όσο και το οικονομικό όφελος. Ο «Στίβεν» φέρεται να κατέθετε στο ψηφιακό πορτοφόλι (crypto wallet) του αξιωματικού ποσά που άγγιζαν τα 5.000 ευρώ μηνιαίως ή 15.000 ευρώ ανά τρίμηνο. Για να μη γίνει αντιληπτός, ο σμήναρχος πραγματοποιούσε αναλήψεις μικρών ποσών (200-300 ευρώ) από ΑΤΜ, όντας μεταμφιεσμένος.

Άγνωστο το πλήρες ύψος του οικονομικού οφέλους

Μέχρι στιγμής, το πλήρες ύψος του οικονομικού οφέλους παραμένει άγνωστο, καθώς ο κατηγορούμενος δεν έχει παραδώσει τους κωδικούς του λογαριασμού κρυπτονομισμάτων μέσω του οποίου πληρωνόταν για περίπου 18 μήνες.

Η εν λόγω υπόθεση κατασκοπείας με πρωταγωνιστή τον 54χρονο έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην κυβέρνηση. Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης, δήλωσε πως το θέμα αντιμετωπίζεται με μεγάλη σοβαρότητα και συστολή, καθώς αφορά Έλληνα αξιωματικό. Την ίδια στιγμή, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, υπογράμμισε πως αναμένεται το πόρισμα της έρευνας, σημειώνοντας ότι οι διμερείς σχέσεις με την Κίνα εδράζονται στον αμοιβαίο σεβασμό, ο οποίος πρέπει να διατηρηθεί.

Δεν κατονόμασε συνεργούς εντός των Ενόπλων Δυνάμεων

Ο αξιωματικός κατά τη διάρκεια της εξαντλητικής ανάκρισης επέμεινε ότι δεν εμπλέκονται άλλα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων στην υπόθεση κατασκοπείας. Ωστόσο, οι αρχές ερευνούν και αυτό το ενδεχόμενο κάνοντας «φύλλο και φτερό» όλα τα αρχεία και τις επικοινωνίες που είχε με συναδέλφους του.

Όπως μεταδίδει σε σχετικό του ρεπορτάζ το ERTNews, στο φως ήρθαν νέα στοιχεία για τους ξένους συνδέσμους του αξιωματικού καθώς 54χρονος αποκάλυψε το πλήρες όνομα του ανθρώπου που τον προσέγγισε, ο οποίος ονομάζεται Στίβεν Γουέιν. Εκτός από τον Γουέιν, ο σμήναρχος κατονόμασε ακόμη δύο άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα.

Πλέον, διεξάγεται ειδική έρευνα με στόχο να αποσαφηνιστεί ο ακριβής ρόλος αυτών των προσώπων και ο τρόπος με τον οποίο καθοδηγούσαν τον αξιωματικό κατά τη διάρκεια της «συνεργασίας» τους. Αυτό το οποίο εξετάζεται είναι εάν αυτά τα δύο άτομα αποτελούσαν το σύνδεσμό του και διοχέτευε σε αυτούς τις πληροφορίες της υψίστης εθνικής σημασίας.