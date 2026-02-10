Για περισσότερες από πέντε ώρες απολογείται, από σήμερα το πρωί, στον στρατιωτικό εισαγγελέα στο Αεροδικείο Αθηνών ο συλληφθείς σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας, που κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Ο κατηγορούμενος αποδέχτηκε την ενοχή του για την κατασκοπία υπέρ της Κίνας και κατονόμασε τον Κινέζο σύνδεσμο του, γνωστό ως «Στίβεν», την ύπαρξη του οποίου γνωρίζει εδώ και καιρό η CIA, σύμφωνα με το Mega. Επίσης, φέρεται να υπέδειξε και δύο απόστρατους του ελληνικού στρατού, οι οποίοι ήδη ελέγχονται από τις μυστικές υπηρεσίες.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το Live News, ο 54χρονος υποστήριξε ότι όλα ξεκίνησαν από μια ανάρτηση σε ιστότοπος κοινωνικού δικτύου με επαγγελματικά προφίλ. Ο λόγος που το έκανε ήταν πως ήθελε να ενισχύσει το εισόδημά του ενόψει της αποστρατείας του και η κρούση, που όπως είπε δέχτηκε από Μαλαισιανή εταιρεία, έμοιαζε ευκαιρία η εταιρεία συμβουλών.

Όπως παρουσιαζόταν, ζήτησε μια Γεωπολιτική ανάλυση ήταν η αρχή συνεργασία και τα συμπληρώματα στο μισθό ήταν περί τα 500 ευρώ για γεωπολιτικές αναλύσεις, αφήνοντας να εννοηθεί πως ίσως δέχτηκε πιέσεις ή και απειλές. Στην συνέχεια οι αμοιβές πήγαν στα 5000 το μήνα για τεχνικά χαρακτηριστικά κρίσιμων συστημάτων. Σύμφωνα με τον σμήναρχο, όταν κατάλαβε τι γινόταν ήταν αργά, το 2025 έγινε και η συνάντηση στον Πειραιά σε γνωστό εστιατόρια παρουσία της μυστηριώδους γυναίκας.

Τα χρήματα

Σύμφωνα με τον σμήναρχο, στο αρχικό στάδιο της συνεργασίας τους ο Κινέζος πράκτορας του έστελνε 500- 600 ευρώ για πληροφορίες που του έστελνε και αφορούσε γεωπολιτικές μελέτες για ασήμαντες πληροφορίες.

Αφού κέρδισε την εμπιστοσύνη του, του έστελνε 5.000 (τον μήνα) ή 15.000 (το 3μηνο) ευρώ για απόρρητα έγγραφα.

Το εντυπωσιακό είναι πως πήγαινε μεταμφιεσμένος στο ΑΤΜ και έκανε αναλήψεις χρημάτων έβγαζε 200-300 ευρώ. Τώρα οι Αρχές ξεσκονίζουν το crypto wallet που είχε στο παράνομο κινητό και προσπαθούν να δουν αν είχε λογαριασμούς σε κινέζικες τράπεζες.

Η γυναίκα

Μια μυστηριώδης γυναίκα κινούσε τα νήματα. Ήταν ψηλά στην κατασκοπευτική πυραμίδα. Παρούσα σε συναντήσεις του σμήναρχου στην Αθήνα με την πηγή του στην Κίνα.

Γεγονός που απαθανατίζεται σε υλικό της εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών. Η έρευνα της ΕΥΠ και του Γενικού επιτελείου Εθνικής Άμυνας εστιάζει στους απόστρατους που έχουν σχέσεις εργασίας με την Κίνα και διατηρούν διαύλους επικοινωνίας με παρόμοιους συνδέσμους, σαν αυτούς που επικοινωνούσε ο αξιωματικός της αεροπορίας.

Οι πληροφορίες και η χρήση

Ο συγκεκριμένος είχε κάποιες εμμονές. Ήθελε να γνωρίζει τεχνικά χαρακτηριστικά. Προσπαθούσε να μάθει ότι περισσότερο μπορεί αναφορικά με τα λογισμικά και να έχει κώδικες πρόσβασης.

Οι Κινέζοι αντιγράφουν δυτικά όπλα, δυτικά αντικείμενα και κάνουν δική τους παραγωγή, αυτό θέλουν να κάνουν.

Κομβικό πρόσωπο και ο «Στίβεν». Είναι το όνομα του Κινέζου πράκτορα. Έτσι τον αποκαλούσε στις συναντήσεις τους στην Αθήνα και στο Πεκίνο αλλά και στα μηνύματα που αντάλλασσαν στις κρυπτογραφημένες συνομιλίες τους. Αλλά η ΕΥΠ έχει επιφυλάξεις αν αυτό είναι το πραγματικό του όνομα.

Η δράση

Φωτογράφιζε τις διαβαθμισμένες πληροφορίες και με κρυπτογραφημένο λογισμικό έστελνε τα ντοκουμέντα στο Πεκίνο. Ο Κινέζος του έδωσε τους κωδικούς του.

Είναι κωδικοί από το κινητό τηλέφωνο με το οποίο μπορούσε να διαχειριστεί το crypto wallet. Μπορούσε με αυτούς τους κωδικούς να μεταφέρει χρήματα από την Κίνα σε δικούς του λογαριασμούς.

Έτσι στην συνέχεια δεν μπορούσε να δικαιολογήσει τα χρήματα. Έχει επιληφθεί και η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, εκείνοι έχουν και το λάπτοπ και στικάκια και το κινητό του 54χρονου αξιωματικού. Δηλαδή έγινε κατάσκοπος – βάσει του κατηγορητηρίου – για τα λεφτά.