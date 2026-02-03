Ποινή φυλάκισης τριών ετών επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Λάρισας σε έναν άνδρα που κρίθηκε ένοχος για απόπειρα βιασμού ιερόδουλης σε οίκο ανοχής στον Βόλο τον Ιούνιο του 2024.

Η παθούσα ήταν σεξεργάτρια σε οίκο ανοχής του Βόλου και στην κατάθεση που έδωσε στις Αρχές και αναγνώστηκε σήμερα στο δικαστήριο, περιγράφει τις εφιαλτικές στιγμές που βίωσε στα χέρια του άνδρα. Πώς την ακινητοποίησε στο κρεβάτι, το σφιχτό δέσιμο στο πόδι της με τη ζώνη του και την απειλή με ένα ψαλίδι για να μην αντισταθεί. Η γυναίκα έβαλε τις φωνές που κινητοποίησαν την υπεύθυνη του καταστήματος και την Αστυνομία και τελικά ο άνδρας συνελήφθη πριν συνεχίσει την πράξη του.

Σύμφωνα με το larissanet.gr, στην απολογία του ο κατηγορούμενος ανέφερε πως ήταν υπό τη βαριά επήρεια του αλκοόλ καθώς την επίδικη μέρα έπινε από το πρωί και δεν θυμόταν τι έκανε. Ζήτησε επίσης συγγνώμη από το δικαστήριο και από την παθούσα για τις πράξεις του και χαρακτήρισε «ερωτικό παιχνίδι» το δέσιμο με τη ζώνη.

Να σημειωθεί ότι ο ισχυρισμός της υπεράσπισης ήταν ότι τέλεσε την πράξη έχοντας μειωμένο καταλογισμό λόγω της κατανάλωσης του αλκοόλ, ισχυρισμός που απορρίφθηκε από το δικαστήριο το οποίο αποφάσισε εν τέλει για την ενοχή του.

Την ενοχή του πρότεινε και η εισαγγελέας της έδρας η οποία στην αγόρευσή της τόνισε πως ο κατηγορούμενος «ήξερε πολύ καλά τι έκανε και είχε πλήρη αντίληψη» επισημαίνοντας την κίνησή του να απειλήσει τη γυναίκα όχι με την αιχμηρή πλευρά του ψαλιδιού αλλά με την ανάποδη για να αποφύγει κάποιον τυχαίο τραυματισμό. «Ο κατηγορούμενος είχε άλλους σκοπούς. Αποπειράθηκε να την βιάσει και δεν τα κατάφερε λόγω των κραυγών της» τόνισε η εισαγγελέας.

Για την παθούσα ανέφερε πως η δουλειά της είναι μια εργασία η οποία απαιτεί σεβασμό πράγμα που ο κατηγορούμενος εκείνη την ημέρα δεν έδειξε ενώ απευθυνόμενη στους ενόρκους επεσήμανε πως «Όταν κρίνουμε μια υπόθεση δεν κρίνουμε το ποιόν κάθε ανθρώπου. Δεν κρίνουμε την παθούσα με βάση το ότι ήταν ιερόδουλη».

Το δικαστήριο τελικά και αφού απέρριψε την αναγνώριση ελαφρυντικών επέβαλε ποινή φυλάκισης τριών ετών για το αδίκημα της απόπειρας βιασμού και ένα μήνα για τη φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Τον απάλλαξε επίσης για τις φθορές που έκανε στο αστυνομικό τμήμα μετά τη σύλληψή του με τη συνολική ποινή φυλάκισης να διαμορφώνεται στα τρία έτη και δέκα ημέρες ενώ η πρωτόδικη απόφαση ήταν πέντε έτη και τρεις μήνες.

Μάλιστα λόγω του ότι έχει εκτίσει ήδη ένα μέρος της ποινής και με βάση τα μεροκάματα που έκανε στο Κατάστημα Κράτησης, σε λίγο καιρό θα μπορεί να αποφυλακιστεί.

«Οφείλετε να σεβαστείτε την απόφαση και να δείξετε μια συμπεριφορά ανάλογη» ήταν η τελευταία φράση του προέδρου προς τον κατηγορούμενο μετά την ανακοίνωση της ποινής.