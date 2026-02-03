Στη φυλακή οδηγείται, με απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, 24χρονος, ο οποίος καταδικάστηκε σε συνολική φυλάκιση 4 ετών, καθώς κρίθηκε ένοχος για ξυλοδαρμό με θύμα την 22χρονη έγκυο σύζυγό του.

Η υπόθεση οδηγήθηκε στο αυτόφωρο ύστερα από καταγγελία της 22χρονης, η οποία διανύει τον 3ο μήνα της κύησης. Καταθέτοντας στο δικαστήριο, η καταγγέλλουσα περιέγραψε δύο περιστατικά σωματικής βίας, που υπέστη το τελευταίο διάστημα. Απευθυνόμενη προς το δικαστήριο ζήτησε να την προστατεύσει. «Θέλω να είμαστε μαζί, αλλά να μην με ξαναπειράξει», ανέφερε η 22χρονη.

Από την πλευρά του, ο 24χρονος, με καταγωγή από τη Συρία, αρνήθηκε τις κατηγορίες. «Αγαπώ τη γυναίκα μου και δεν μπορώ μακριά της, περιμένουμε το παιδί μας», είπε στην απολογία του.