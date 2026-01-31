Το MEGA παρουσίασε στο δελτίο ειδήσεων ένα βίντεο ντοκουμέντο από την εξάρθρωση συμμορίας η οποία πουλούσε ναρκωτικά μέσα στην Πανεπιστημιούπολη και μάλιστα κοντά και στις φοιτητικές εστίες.

Οι Αρχές γνώριζαν πως το τελευταίο πεντάμηνο η συγκεκριμένη συμμορία πούλαγε ναρκωτικά μέσα στην Πανεπιστημιούπολη.

Έτσι, αφού έβαλαν μικροκάμερες, παρακολουθούσαν όλες τις κινήσεις τους. Στις 10 Οκτωβρίου ένας μυστικός αστυνομικός εμφανίστηκε στο σημείο κάνοντας τον πελάτη. Περίμενε αδιάφορα, τον πλησίασε ο πωλητής, του έδωσε τα ναρκωτικά, πλήρωσε με 10 ευρώ προσημειωμένα χαρτονομίσματα και στη συνέχεια έφυγε παίρνοντας 1,2 γραμμάρια κάνναβης.

Οι αστυνομικοί κατέγραψαν δεκάδες τέτοιες περιπτώσεις πελατών, νεαρών ατόμων που πήγαιναν στο στο παρκάκι ώστε να προμηθευτούν ναρκωτικά.

Στη συνέχεια, οι Αρχές έκαναν έφοδο, και συνέλαβαν τέσσερα άτομα ενώ μέσα στο αυτοκίνητό τους βρέθηκαν 6 κιλά κάνναβη, κοκαΐνη, χρήματα και κινητά τηλέφωνα.