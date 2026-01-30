Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 30 Ιανουαρίου 2026 ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση στην Αττική, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών εντός της Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, στο πλαίσιο οργανωμένης δράσης για την αντιμετώπιση της παράνομης δραστηριότητας στον συγκεκριμένο χώρο.

Μέχρι αυτή τη στιγμή, οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη τεσσάρων μελών της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης καθώς και χρηματικά ποσά.

Για την υπόθεση αναμένεται νεότερη επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές.