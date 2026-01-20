Συγγενείς και φίλοι συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία τον πρόεδρο του Λιθοβουνίου, Κώστα Αλεξανδρή, ο οποίος έπεσε νεκρός από τις σφαίρες ενός 44χρονου το πρωί του Σαββάτου, 17 Ιανουαρίου, στην περιοχή της Μακρυνείας στην Αιτωλοακαρνανία.

Τραγική φιγούρα ο ανήλικος γιος του προέδρου, στο πλευρό του οποίου βρίσκεται η μητέρα του, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της φονικής διένεξης των δύο αντρών. Ο δράστης αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση και βαριές ποινές φυλάκισης.

Η εξόδιος ακολουθία ψάλθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Λιθοβούνι, ο οποίος όπως αναφέρει το sinidisi.gr, ήταν κατάμεστος, δείγμα του πόσο αγαπητός ήταν ο αποθανών στο χωριό του και στην ευρύτερη τοπική κοινωνία.

Στεφάνια στη μνήμη του έχουν αποστείλει, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Εργασίας, Κώστας Καραγκούνης, ο δήμαρχος Αγρινίου, Γιώργος Παπαναστασίου, και το Δημοτικό Συμβούλιο και ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.

Βαριές κατηγορίες σε βάρος του δράστη

Την ίδια ώρα το ανακριτικό έργο βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο 44χρονος που έχει παραδεχτεί τον φόνο επικαλείται αυτοάμυνα, αφού, όπως καταθέτει, ο Κώστας Αλεξανδρής όταν κατάλαβε ότι τον παρακολουθούσε τον σημάδεψε με την καραμπίνα που είχε και βρέθηκε στο όχημά του.

Από την πλευρά του συνηγόρου υπεράσπισης, Χρήστου Τσιμπούκη, έχει επισημανθεί ότι το 90% όσων έχουν ακουστεί και γραφτεί για την υπόθεση δεν έχουν βάση.

Πάντως στο χωριό υπάρχει φόβος για αντίποινα, καθώς κάτοικοι έχουν εκφράσει αυτήν την ανησυχία, με τις Αρχές να είναι σε εγρήγορση, προκειμένου να μην διαταραχθεί περαιτέρω η τάξη και φυσικά να μην υπάρξουν νέα τραγικά περιστατικά.